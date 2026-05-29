Admo Fvg, boom di donatori di midollo osseo: oltre 1300 nuove iscrizioni nel 2025

Nel 2025 in Friuli Venezia Giulia sono state 1.356 le nuove iscrizioni all’IBMDR, il Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. Un dato in forte crescita emerso durante l’assemblea ordinaria dei soci di ADMO FVG Odv, ospitata a Palazzo Toppo-Wasserman a Udine, che conferma il trend positivo della cultura del dono nella regione.

Il risultato è stato trainato in modo decisivo dall’attività di AdmoBil, l’ambulatorio mobile dell’associazione, che da maggio a dicembre 2025 ha permesso da solo di raccogliere 572 nuove iscrizioni. Un modello operativo che si è rivelato strategico, portando la campagna di sensibilizzazione direttamente nelle piazze, nelle scuole e negli eventi del territorio regionale.

Il ruolo di AdmoBil e il contatto diretto con i cittadini

Il successo dell’ambulatorio mobile conferma la centralità dell’approccio “di prossimità” nella promozione della donazione di midollo osseo. AdmoBil ha consentito di raggiungere giovani e cittadini in contesti diversi, facilitando l’adesione al registro nazionale e rafforzando la presenza dell’associazione sul territorio.

“La strada giusta è quella di allacciarsi le scarpe e andare incontro alle persone, specialmente ai giovani”, ha dichiarato la presidente di ADMO FVG, Paola Rugo. “Il 2025 è stato per noi un anno straordinario e il successo di AdmoBil lo conferma. Tutto questo è possibile grazie alla rete di volontari, alle associazioni amiche e a chi sostiene le nostre campagne”.

La presidente ha inoltre indicato la direzione futura dell’associazione, puntando su una presenza sempre più capillare: dai contesti universitari ai luoghi di lavoro, con iniziative dedicate come “Il dono in azienda”.

Assemblea dei soci e prospettive future

L’assemblea ordinaria dei soci ha rappresentato anche un momento di confronto sulle attività svolte nel corso dell’anno e sulle strategie future. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del settore sanitario, insieme a un momento simbolico di passaggio di consegne tra il dottor Andrea Bontadini, già responsabile del centro regionale sangue e direttore del dipartimento trasfusionale di Pordenone, e il dottor Mattia Lachin, nuovo responsabile dello stesso centro.

Nel corso dell’incontro è stato ripercorso l’intero calendario delle attività 2025, che ha visto ADMO FVG impegnata in campagne di sensibilizzazione, eventi sportivi, incontri pubblici e progetti dedicati ai giovani. Tra questi, le iniziative realizzate nelle scuole e nelle università, le campagne nazionali come “Match It Now” e la partecipazione ad eventi sportivi regionali con il progetto “Il Carnico dona”.

Sensibilizzazione, giovani e rete territoriale

L’attività dell’associazione ha continuato a svilupparsi su più fronti, con un’attenzione costante alla formazione e alla diffusione della cultura del dono. Fondamentale è stata la collaborazione con associazioni, istituzioni e forze dell’ordine, che ha permesso di ampliare il raggio d’azione delle iniziative sul territorio.

Accanto agli eventi informativi e alle campagne di sensibilizzazione, un ruolo decisivo è stato svolto anche dalle attività di raccolta fondi, considerate essenziali per garantire continuità ai progetti e sostenere le iniziative di iscrizione e informazione rivolte alla popolazione.