Erica Pillinini nuova assessora del Comune di Tolmezzo

A Erica Pillinini le deleghe a famiglia, disabilità, inclusione, giovani e pari opportunità

Nuovo ingresso nella Giunta comunale di Tolmezzo. Con il decreto numero 8 del 29 maggio 2026, il sindaco Roberto Vicentini ha nominato Erica Pillinini assessora esterna del Comune, affidandole alcune deleghe particolarmente rilevanti per la vita sociale della comunità.

A Pillinini sono state attribuite le competenze in materia di famiglia, disabilità, inclusione, giovani e pari opportunità. Ambiti che toccano da vicino le esigenze delle persone, delle famiglie e delle fasce più fragili della popolazione, con l’obiettivo di dare continuità all’azione amministrativa già avviata.

Il ricordo di Cristina Dalla Marta

La nuova assessora subentra dopo la prematura scomparsa dell’assessore Cristina Dalla Marta, figura ricordata dall’Amministrazione comunale e dalla comunità di Tolmezzo con gratitudine per l’impegno profuso al servizio della città.



Il passaggio avviene quindi in un momento segnato anche dal ricordo di chi aveva ricoperto con dedizione il proprio ruolo all’interno della Giunta e del Consiglio comunale.

Gli auguri di buon lavoro

Erica Pillinini è stata individuata per le sue specifiche competenze tecniche, considerate utili per seguire deleghe delicate e strategiche per il territorio. Alla nuova assessora vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione comunale, chiamata ora a proseguire il proprio percorso amministrativo con questa nuova nomina.