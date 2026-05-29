Rai Cinema sceglie Petrol, il corto della friulana Cabiria Lizzi tra i migliori d’Italia

Il cortometraggio della giovane laureata Dams all’Università di Udine è stato inserito tra i 22 di Studenti in corto.



Cabiria Lizzi, giovane di Gemona del Friuli e laureata in Dams all’Università di Udine, è stata scelta con il suo cortometraggio “PetroL” nell’ambito del progetto “Studenti in corto”, iniziativa che ogni anno valorizza 22 talenti emergenti provenienti dagli atenei italiani.



L’opera è disponibile online sul canale Rai Cinema, all’interno dello spazio dedicato ai cortometraggi selezionati. Per la giovane autrice friulana si tratta di un riconoscimento importante, che porta il suo lavoro dentro un percorso nazionale pensato per dare visibilità alle nuove generazioni del cinema e della produzione audiovisiva.

Il progetto nato nei laboratori dell’Università di Udine

Il cortometraggio è stato prodotto nei laboratori del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, in particolare all’interno del Digital Storytelling Lab, realtà dell’Ateneo dedicata alla sperimentazione narrativa e alla produzione di contenuti audiovisivi.



La selezione da parte di Rai Cinema conferma anche il ruolo dell’Università di Udine nella formazione di competenze legate al cinema, alla comunicazione e ai nuovi linguaggi digitali. “PetroL” sarà inoltre presentato in alcune manifestazioni nazionali, tra cui il Giffoni Film Festival, in programma dal 17 al 25 luglio, e la Rome Future Week, che si terrà dal 21 al 27 settembre.

La storia di “PetroL”

“PetroL” è un cortometraggio drammatico della durata di 12 minuti, scritto e diretto da Cabiria Lizzi. La storia segue le vicende di Petro L., un uomo cupo e disincantato, impegnato in un viaggio notturno attraverso la città.



Nel corso del suo percorso, il protagonista osserva la realtà che lo circonda, muovendosi tra ombre, inquietudini e frammenti di vita urbana, alla ricerca di una possibile luce interiore. Un racconto breve ma intenso, costruito su atmosfere drammatiche e su una dimensione introspettiva.

Un percorso per promuovere i giovani autori

Il progetto “Studenti in corto” accompagna ogni anno le opere selezionate attraverso eventi, festival e iniziative culturali, anche grazie al coinvolgimento di partner prestigiosi. I cortometraggi scelti sono disponibili gratuitamente online in una sezione dedicata, pensata per promuovere il lavoro dei giovani autori e avvicinare il pubblico ai nuovi linguaggi dell’audiovisivo.