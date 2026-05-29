Lignano sempre più Zero Waste, crescono le attività che scelgono la sostenibilità

Da 35 a 50 adesioni in un anno per la campagna “Zero Waste-Ospitalità Rifiuti Zero” a Lignano.

Lignano Sabbiadoro compie un nuovo passo avanti sulla strada della sostenibilità ambientale e della corretta gestione dei rifiuti. Crescono infatti le attività economiche della località balneare che scelgono di aderire alla campagna “Zero Waste – Ospitalità Rifiuti Zero”, arrivata alla sua terza edizione.



I numeri confermano un interesse sempre più diffuso: le adesioni sono passate dalle 35 del 2025 alle 50 del 2026, un incremento significativo che testimonia la volontà di molte imprese di contribuire in modo concreto alla riduzione dei rifiuti e al miglioramento della raccolta differenziata.

Il riconoscimento alle attività virtuose

Il progetto è promosso dal Comune di Lignano Sabbiadoro, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, la collaborazione dell’Università di Udine, di MTF e del tavolo “Lignano si differenzia”. L’obiettivo è incentivare comportamenti sostenibili all’interno delle attività economiche della città, rafforzando un modello di turismo più attento all’ambiente, alla salute e alla qualità della vita di cittadini, lavoratori e visitatori.



Ieri, in Municipio, si è svolta la consegna del riconoscimento alle cinquanta attività che hanno rispettato i requisiti previsti dal progetto. Le aziende aderenti potranno ora esporre il marchio “Zero Waste” all’ingresso dei propri locali, utilizzarlo nei materiali promozionali e sui canali online, oltre a essere inserite nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito internet del Comune.

“Un progetto che continua a crescere”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Andrea Guaran, docente del DILL dell’Università di Udine. “Giunto alla terza annualità, Ospitalità Rifiuti Zero ha visto ancora un aumento delle adesioni – evidenzia – questo attesta la bontà dell’idea progettuale e la necessità di proseguire su questa strada. L’auspicio è che altre realtà economiche della località possano prendere esempio da chi ha già aderito, contribuendo a rendere Lignano sempre più pulita e attenta ai valori ambientali”.



Soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione comunale, che vede nella partecipazione delle imprese un elemento decisivo per rendere più efficace la strategia ambientale della città.

La Placa: “La vicinanza delle imprese è fondamentale”

Il vicesindaco con delega all’Ambiente, Manuel Massimiliano La Placa, ha rimarcato l’importanza del lavoro condiviso con il tessuto economico locale. «Siamo molto soddisfatti per essere riusciti ad aumentare in maniera così significativa il numero dei partecipanti – commenta – perché la vicinanza delle imprese è fondamentale per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di rifiuti. Su questi temi l’Assessorato all’ambiente lavora con grande attenzione fin dall’inizio del mandato».



Per La Placa, la terza edizione rappresenta un segnale positivo, ma anche un punto di partenza per proseguire con nuove azioni di sensibilizzazione. “Questa terza edizione dimostra che il progetto sta crescendo in modo importante – aggiunge il vicesindaco – dobbiamo continuare a sensibilizzare e formare cittadini, imprese e lavoratori, per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti”.