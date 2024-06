Elena e Ermira, dal Fvg tra le 25 finaliste di Miss Mondo Italia

Elena Lot ed Ermira Ramadani sono tra le 25 finaliste di Miss Mondo Italia.

La finale nazionale di Miss Mondo si sta svolgendo a Gallipoli dal primo giugno, sono due le ragazze del Friuli Venezia Giulia rimaste in gara tra le 25 bellissime che si contendono il titolo ambito di Miss Mondo Italia il 16 di giugno presso l’ecoresort Le Sirenè di Gallipoli. Le partecipanti sono valutate in diverse discipline, tra cui talent, sport, social media, progetto, top model e inglese.

Elena Lot 18 anni Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2024 e vincitrice del titolo nazionale “Miss Mondo Beach 2024”, una ragazza sportiva che per anni ha praticato atletica e studentessa al liceo economico sociale ed Ermira Ramadani 21 anni di Trieste, lavora come assistente alla poltrona e vuole iscriversi all’università per diventare igienista dentale.