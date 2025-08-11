Epidemia di Blue Tongue in Fvg: “Indennizzi per gli allevatori colpiti”

La consigliera regionale Rosaria Capozzi chiede alla Regione Fvg indennizzi per gli allevatori colpiti dall’epidemia di Blue Tongue.
Epidemia di Blue Tongue, la consigliera regionale Fvg Rosaria Capozzi (Movimento 5 Stelle), chiede indennizzi per gli allevatori colpiti. “Il patrimonio zootecnico del Friuli Venezia Giulia va sostenuto più che mai. Al tempo stesso, è anche necessario applicare con urgenza un intervento concreto da parte della Regione a sostegno dei nostri allevatori”, chiede Rosaria Capozzi.
Aggiungendo che “la Regione deve attivare con tempestività gli strumenti necessari per riconoscere i dovuti indennizzi agli allevatori colpiti dall’epidemia di Blue Tongue che, soltanto nelle ultime settimane, ha causato gravi danni a molti allevamenti di ovini”.
“Non possiamo certamente abbandonare le aziende zootecniche friulane, in particolare quelle del Comune di San Leonardo, di fronte a un’emergenza sanitaria – aggiunge la Capozzi – che incide pesantemente sia sulla loro attività, sia sul benessere della popolazione animale. Gli indennizzi, in tal senso, devono rappresentare una prima risposta concreta”.
“La Blue Tongue rappresenta una minaccia seria e l’obiettivo comune deve essere quello di arginarne rapidamente la diffusione, prevenendo le importanti ricadute sanitarie ed economiche, ma anche sollevando gli allevatori dal peso degli ingenti danni economici. Diviene pertanto fondamentale – sottolinea infine la rappresentante del M5S – applicare una corretta attività di prevenzione, seguendo le indicazioni diramate già a fine luglio dalla Direzione centrale Salute”.