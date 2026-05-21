A scuola di sostenibilità: 5700 ragazzi coinvolti dal progetto di A&T 2000. Tutti i premiati

Investire sulle nuove generazioni per costruire un territorio più pulito e consapevole. Con questo spirito A&T 2000 S.p.A., ha presentato i risultati del progetto didattico di educazione ambientale “Semi di futuro – A scuola di sostenibilità”, sviluppato insieme ad Achab srl Società Benefit e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori.

L’iniziativa, dedicata agli istituti scolastici dei 79 comuni serviti, si è conclusa con la tanto attesa proclamazione e premiazione delle scuole e delle classi che si sono aggiudicate i concorsi green di quest’anno, portando a casa importanti risorse per la didattica quotidiana.

Durante l’anno scolastico sono stati realizzati 351 interventi formativi in classe, con il coinvolgimento di 5.781 alunni distribuiti nei 58 Comuni partecipanti. Il percorso didattico si articola in 12 laboratori dedicati alla sostenibilità, pensati per un apprendimento pratico, inclusivo e coinvolgente.

Il progetto è strettamente collegato ad Accademia A&T 2000, la piattaforma educativa digitale dedicata alla diffusione della cultura delle 3R (Riduzione, Riuso e Riciclo), che offre contenuti multimediali e strumenti interattivi anche per le attività scolastiche.

Il concorso “Fai fiorire il futuro”

Attraverso la piattaforma si è svolto il concorso “Fai fiorire il futuro: premia la tua scuola”, attivo dal 1° marzo al 30 aprile 2026, che ha coinvolto famiglie e studenti in una competizione virtuosa per sostenere gli istituti di appartenenza.

Nel periodo di gara sono stati generati 3.353.075 EcoPunti e completate 17.111 azioni sostenibili, tra quiz, corsi e contenuti formativi. Hanno partecipato 744 utenti attivi, con 524 nuovi iscritti che hanno portato il portale a un totale di 1.373 utenti registrati.

Alla fine, sono state premiate le tre scuole vincitrici del concorso. Il primo premio, pari a 1.000 euro in buoni per materiale didattico, è stato assegnato alla scuola dell’infanzia paritaria Asilo infantile di Pavia di Udine, che ha totalizzato 681.195 punti. Il secondo premio, da 700 euro, è andato alla scuola primaria Anna Fabris di Codroipo con 520.560 punti, mentre il terzo premio da 300 euro è stato assegnato alla scuola primaria Padre David Maria Turoldo di Sedegliano con 508.710 punti.

Il concorso “Quiz&Green”

Le classi hanno partecipato anche al concorso “Quiz&Green: la sfida sostenibile”, un quiz online a risposta multipla su temi legati a economia circolare, riciclo e tutela del territorio. Le classifiche sono state determinate in base al numero di risposte corrette e, a parità, al tempo di esecuzione.

Per le scuole primarie il primo premio da 300 euro è stato assegnato alla classe 3A della scuola primaria “V. da Feltre” di Nimis, mentre il secondo premio da 150 euro è andato alla classe 2A della scuola primaria “Enrico Fermi” di Magnano in Riviera.

Per le scuole secondarie di primo grado il primo premio da 300 euro è stato assegnato alla classe 3B della scuola secondaria “M.L. King” di Sedegliano, mentre il secondo premio da 150 euro alla classe 1A della scuola secondaria “G. Ungaretti” di Coseano.

Le parole del presidente

Il presidente di A&T 2000, Alberto Rigotto, ha espresso soddisfazione per il percorso e per la partecipazione registrata. “Da parte nostra continuiamo ad investire nelle attività formative rivolte alle nuove generazioni e alla comunità perché crediamo che l’educazione ambientale sia il primo fondamentale tassello per sviluppare una comune consapevolezza ecologica e promuovere insieme comportamenti virtuosi a beneficio dell’ambiente”, ha dichiarato.