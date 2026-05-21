Prima il fumo dal motore, poi il fuoco: auto distrutta dalle fiamme sulla A4

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo il tratto autostradale della A4 Torino-Trieste. Intorno alle ore 13.45, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono dovuti intervenire d’urgenza a causa dell’incendio di un’auto, divampato nel tratto compreso tra l’uscita di Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert, in direzione Trieste.

Il fumo dal motore e la fuga dei passeggeri

A far scattare l’allarme è stato lo stesso conducente dell’autoveicolo. Mentre percorreva l’autostrada, l’uomo ha notato una densa colonna di fumo uscire improvvisamente dal vano motore. Mantenendo il controllo del mezzo, l’autista è riuscito ad accostare l’autovettura a bordo strada, sulla corsia di emergenza. Subito dopo, insieme al passeggero che viaggiava con lui, è sceso rapidamente dall’abitacolo per mettersi al sicuro in una zona protetta, chiamando immediatamente i soccorsi al telefono.

Il rogo e l’intervento dei pompieri

Quando sul posto sono giunte la squadra del distaccamento di Monfalcone e l’autobotte della sede centrale di Gorizia, la vettura era già completamente avvolta dalle fiamme. Il rogo si stava propagando alla vegetazione secca presente sulla parete rocciosa che costeggia la carreggiata.

I Vigili del fuoco hanno iniziato subito le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere l’incendio e a salvare il costone di roccia prima che il fuoco si estendesse ulteriormente. Una volta domate le fiamme, gli operatori hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo carbonizzato e dell’intera area circostante.

Per garantire la massima sicurezza e permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso, la corsia di marcia del tratto autostradale interessato è rimasta completamente chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione in direzione del capoluogo giuliano. Sul posto, per gestire la viabilità e i rilievi di competenza, sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale ausiliario del concessionario autostradale.