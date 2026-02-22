Esperienze di Vitae 2026, a Trieste il Gran Galà dei vini Top

L'assessore regionale Fabrio Scoccimarro al taglio del nastro al Generali Convention

22 Febbraio 2026

di Giacomo Attuente

Il vino come espressione identitaria, ma anche come modello concreto di sviluppo sostenibile. È questo il messaggio lanciato dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, all’energia e allo sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, intervenuto a Trieste alla manifestazione “Esperienze di Vitae 2026 – Gran Galà dei vini Top”, ospitata al Generali Convention Center.

“Il vino non è solo qualità, ma un modello di sviluppo che coniuga sostenibilità e storia: in ogni bottiglia c’è l’identità del nostro territorio e la tutela dell’ambiente passa anche attraverso la salvaguardia delle superfici agricole di pregio”, ha commentato l’assessore Scoccimarro.

L’appuntamento si è svolto al Generali Convention Center di Trieste e ha celebrato l’eccellenza enologica regionale riunendo un centinaio di aziende selezionate dall’Associazione italiana sommelier (Ais) – presente il vicepresidente Ais nazionale Marco Aldegheri – per gli altissimi punteggi raggiunti nella guida nazionale.

Scoccimarro ha rimarcato come il settore vitivinicolo rappresenti un pilastro che unisce cultura, turismo ed economia, sottolineando che “investire nella terra non è solo un business, ma un atto di tutela del territorio: è fondamentale evitare l’utilizzo delle aree agricole per scopi diversi dalle coltivazioni d’eccellenza”.

L’assessore ha inoltre evidenziato che, nonostante le complessità dello scenario internazionale, la Regione resta ottimista e pronta a vincere le sfide globali puntando sulla professionalità e sulla visione dei propri produttori. Esprimendo grande soddisfazione per la crescita della manifestazione e ricordando lo straordinario valore dei vini del Carso e della zona del Prosecco che arricchiscono l’offerta del territorio, Scoccimarro ha confermato che l’Amministrazione regionale continuerà a sostenere attivamente tutti gli investitori e le iniziative volte a promuovere la qualità e la storia del Friuli Venezia Giulia.

