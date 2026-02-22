Due direttori d’orchestra friulani al Festival di Sanremo 2026. Sul palco del Teatro Ariston, durante la settimana della kermesse, saliranno il maestro Enrico Brun e il maestro Valter Sivilotti,chiamati a guidare l’orchestra in alcune delle esibizioni in gara.

Enrico Brun dirigerà Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.

Il direttore d’orchestra Enrico Brun, originario di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, vivrà una settimana particolarmente intensa dal 24 al 28 febbraio.



Sarà lui a dirigere Mara Sattei con il brano “Le cose che non sai di me”. Brun è anche tra i produttori del pezzo, a conferma di un coinvolgimento artistico che va oltre la sola direzione orchestrale. Il maestro sanvitese sarà inoltre chiamato a dirigere l’orchestra per Enrico Nigiotti, in gara con “Ogni volta che non so volare”.

Valter Sivilotti torna al Festival con Patty Pravo.

Accanto a Brun, torna all’Ariston il Maestro Valter Sivilotti. Direttore artistico dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone e docente nonché referente del dipartimento di Popular Music al Conservatorio “Tomadini” di Udine, Sivilotti vanta una carriera costellata di collaborazioni con alcuni dei più importanti nomi della musica italiana e internazionale.



Nel 2025 aveva già diretto l’orchestra del Festival, accompagnando Simone Cristicchi nella sua partecipazione alla kermesse. Un debutto che aveva segnato il ritorno di un maestro friulano alla guida dell’orchestra dell’Ariston.



Nel 2026 sarà invece lui a dirigere l’orchestra per Patty Pravo, alla sua undicesima partecipazione al Festival con il brano “Opera”, scritto da Giovanni Caccamo e destinato a entrare nel nuovo album di inediti dell’artista.