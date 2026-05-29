Stefano Bollani, Matia Bazar, Bambole di Pezza, Maurizio Solieri e Big One. Sono questi i nomi che definiscono il Lignano Summer Live Festival 2026, la rassegna estiva che animerà la località balneare friulana con cinque concerti gratuiti tra giugno e agosto.

Il programma, promosso da Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro, conferma un cartellone che attraversa generi e pubblici diversi: dal jazz d’improvvisazione al rock, fino al pop d’autore e alle grandi tribute band internazionali.

Bollani apre il festival con il trio all’Arena Alpe Adria

Il 5 luglio sarà Stefano Bollani a salire sul palco dell’Arena Alpe Adria con il suo trio, per un concerto interamente dedicato all’improvvisazione. Con lui Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria, in uno spettacolo senza scaletta fissa che spazia tra jazz, classica e tradizione napoletana.

Cinque concerti gratuiti tra Pineta e Sabbiadoro

Il festival si svilupperà tra Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta e l’Arena Alpe Adria a Sabbiadoro, con appuntamenti serali a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il 25 giugno toccherà a Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi, aprire la rassegna con un live tra rock e racconti di carriera. Il 19 luglio sarà la volta dei Matia Bazar, tra successi storici e nuova formazione guidata da Fabio Perversi e Luna Dragonieri.

Il 22 luglio spazio alle Bambole di Pezza, con un live pop-punk energico e diretto, tra temi di libertà e autodeterminazione. Il 24 agosto chiusura affidata ai Big One, tribute band dei Pink Floyd, con uno show dedicato al repertorio della band britannica.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e ampliare l’offerta culturale per residenti e turisti che scelgono Lignano durante la stagione estiva.