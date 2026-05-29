Giro d’Italia, viabilità e divieti tra Gemona e Piancavallo: chiusure, parcheggi e deviazioni

In occasione della tappa del Giro d’Italia in Friuli, in programma domani sabato 30 maggio, sono previste importanti modifiche alla viabilità lungo l’intero percorso da Gemona a Piancavallo, con chiusure temporanee, deviazioni obbligatorie e limitazioni alla circolazione per consentire lo svolgimento della corsa.

Gemona del Friuli: chiusure, varchi e accessi

A Gemona le strade interessate dal passaggio della corsa saranno chiuse dalle ore 8.15 fino al transito del “fine corsa”. La partenza della tappa è prevista alle 10.45 dalla caserma Goi-Pantanali, che sarà comunque accessibile dalle 7.15 per l’allestimento del villaggio del Giro e per l’accesso del pubblico. L’ingresso all’area di gara sarà consentito esclusivamente attraverso varchi controllati situati in via Sottocastello, via Belgrado, via Riviera, via Cella e via San Leonardo.

Gemona: divieti di sosta e transito

A Gemona sono previste ulteriori restrizioni alla circolazione.

Il divieto di sosta con rimozione sarà attivo dalle 6 alle 12 nelle seguenti strade: via Manin nel tratto dall’uscita della caserma fino a via L. Burgi, via L. Burgi fino a via Osoppo, via Osoppo fino all’intersezione con via Julia e via Piovega, via Piovega, via Sottocastello, largo Porta Udine, via G. Bini, piazza del Municipio sul lato inferiore, via XX Settembre, piazzetta del Ponte, via A. di Prampero, via Sacra, via Regola, via Vegliato, via Cjamparis e via Nazionale.

Il divieto di transito e sosta con rimozione coatta sarà invece attivo dalle 5 alle 13 in via Armentaressa, in via L. Burgi nel tratto tra via Trasaghis e via Manin, in via Manin e in via Aquileia.

Percorso della tappa e chiusure progressive

Dopo la partenza da Gemona del Friuli, la corsa attraverserà Venzone, Bordano, Osoppo, Buja, Artegna, Magnano in Riviera, Tarcento, Nimis, Tricesimo, Colloredo di Monte Albano, Majano, quindi le salite verso Aviano e Piancavallo.

Lungo tutto il percorso saranno attivate chiusure progressive al passaggio della corsa, con attraversamenti consentiti solo nei punti autorizzati e comunque fino a circa 30 minuti prima del transito dei corridori.

Piancavallo: chiusure e limitazioni

A Piancavallo la viabilità sarà regolata da un piano straordinario. L’accesso lato Barcis sarà interdetto già dalle ore 19 del 29 maggio. Il 30 maggio la salita verso Piancavallo sarà consentita esclusivamente dal versante Aviano–Piancavallo dalle 6 alle 9.30. Dopo le 9.30 l’accesso sarà vietato ai non autorizzati.

La discesa dalla località sarà consentita solo a partire dalle ore 18 circa. La strada Pedemontana occidentale sarà chiusa dalle 10.30 del 30 maggio nel tratto tra Giais e il Cro. La salita verso Piancavallo sarà inoltre interdetta ai non autorizzati dalle 18.30 del 29 maggio.

Parcheggi in quota e accessi controllati

I parcheggi disponibili a Piancavallo sono 780 complessivi tra auto, moto e ciclomotori. L’accesso è possibile solo con pass ottenuto tramite prenotazione nel “click day” attivo venerdì 8 maggio.

Le aree di sosta sono tre: P1 Bornass con 200 posti al 10° tornante in via Monte Cavallo, a circa 11 chilometri dal traguardo; P2 Panoramica 1 con 400 posti tra Castaldia e Casera Collalto, a circa 7,3 chilometri a piedi; P3 Panoramica 2 con 180 posti all’ingresso del centro abitato di Piancavallo, a circa 2,9 chilometri dal traguardo.

I pass dovranno essere esibiti ai varchi di accesso situati da Aviano in via Pedemontana Occidentale e via del Ruc e in via Pedemontana Centrale con viale San Giorgio.

Sono previsti 50 posti riservati alle persone con disabilità nei pressi di piazzale Martiri della Libertà, a circa 500 metri dal traguardo, accessibili fino alle 9.30 del 30 maggio con esposizione del contrassegno. Residenti e operatori economici potranno circolare secondo l’ordinanza comunale di Aviano. Per i proprietari di seconde case, l’accesso sarà consentito solo entro le ore 19 del 29 maggio, dopodiché scatteranno le limitazioni alla circolazione.

Navette gratuite da Aviano

Per chi non dispone del pass per i parcheggi in quota sono previste aree di sosta ad Aviano: zona industriale, via Damiano Chiesa, campo sportivo di Visinai e area via del Ruc. Da queste aree sarà attivo un servizio gratuito di navette per Piancavallo. Le corse in salita saranno attive dalle 6 alle 10.30, mentre i rientri inizieranno dalle 18. Le navette fermeranno a circa 700 metri dal traguardo con una fermata intermedia in zona Collalto per la sola discesa.

Viabilità alternative per attraversare il percorso della tappa.

Pre-filtri.

Punti di blocco.