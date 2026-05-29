Meteo in Friuli Venezia Giulia, weekend caldo ma possibili temporali

Le previsioni meteo per il weekend in Friuli.

Fine settimana dal sapore quasi estivo in Friuli Venezia Giulia, con temperature elevate soprattutto in pianura, ma anche con una maggiore instabilità pomeridiana sui monti e un possibile peggioramento tra domenica sera e l’inizio della prossima settimana. Le previsioni indicano una fase inizialmente stabile, accompagnata da caldo e velature in quota, prima dell’arrivo di rovesci e temporali sparsi.

Sabato con caldo in pianura e qualche rovescio sui monti

La giornata di sabato 30 maggio sarà caratterizzata da una prevalenza di tempo stabile su gran parte della regione. Il cielo si presenterà in genere sereno o poco nuvoloso, con il passaggio di alcune velature in quota nel corso della giornata.



Il caldo si farà sentire soprattutto in pianura, dove le temperature massime potranno raggiungere valori compresi tra 30 e 32 gradi. Più contenute, invece, le temperature lungo la costa, dove la brezza contribuirà a rendere il clima più fresco, con massime tra 25 e 28 gradi.



Sui monti, invece, il tempo diventerà più variabile nel pomeriggio. In particolare, non si esclude la possibilità di qualche rovescio locale, anche se il quadro generale resterà improntato a una prevalenza di stabilità.

Domenica ancora caldo, poi temporali dalla montagna alla pianura

Anche domenica 31 maggio inizierà con condizioni generalmente stabili. Al mattino il cielo sarà poco nuvoloso e, nel corso della giornata, farà ancora caldo in pianura, con massime previste tra 29 e 31 gradi. Sulla costa continuerà a soffiare la brezza, con temperature comprese tra 25 e 28 gradi.



Dal pomeriggio, però, il quadro meteorologico tenderà a cambiare. Sui rilievi sono attesi rovesci sparsi e qualche temporale, fenomeni che verso sera potranno estendersi anche alle zone pianeggianti. La possibilità di temporali sarà più concreta soprattutto in tarda serata, quando l’instabilità potrà interessare in modo più diffuso il territorio regionale.

La tendenza per l’inizio settimana

L’inizio della prossima settimana sarà segnato da una maggiore instabilità. Lunedì 1 giugno il tempo sarà variabile e a tratti perturbato, con rovesci e temporali sparsi alternati a momenti di pausa e a fasi temporaneamente più asciutte. Il cambiamento sarà accompagnato anche da un calo delle temperature massime, che in pianura e sulla costa si fermeranno tra 24 e 27 gradi, dopo il caldo più marcato del fine settimana.

Anche martedì 2 giugno la situazione resterà da seguire. La giornata dovrebbe iniziare con condizioni più tranquille, con cielo da poco nuvoloso sulla costa a variabile sul resto della regione. Nel corso del pomeriggio, però, sui monti potranno svilupparsi nuove piogge, mentre dalla sera è atteso un peggioramento più diffuso, con temporali sparsi. Le temperature resteranno su valori più contenuti rispetto al weekend: in pianura le massime saranno comprese tra 25 e 28 gradi, sulla costa tra 24 e 26 gradi.