Udine, sede Protezione civile: nuova ditta, i lavori ripartono con un mese di ritardo

Sono stati aggiudicati a Frappa Edilizia S.r.l. i lavori per la realizzazione della nuova sede della Protezione civile comunale di Udine. La determina dirigenziale ha concluso la procedura di gara, dopo che l’aggiudicazione precedente era stata annullata in autotutela, individuando nell’impresa di Camino al Tagliamento l’offerta economicamente più vantaggiosa.

L’importo complessivo lordo dell’affidamento è pari a 2.584.168,97 euro, all’interno di un quadro economico complessivo dell’opera che resta invariato a 3.715.000 euro. La consegna dei lavori è attesa per il 29 o 30 giugno. Il ritardo accumulato, pari a circa un mese, corrisponde a quanto già anticipato in Consiglio comunale e, allo stato attuale, non comporta previsioni di slittamento sulla consegna finale dell’intervento.

“Con questa aggiudicazione” dichiara l’assessore alla Protezione civile Andrea Zini “l’iter riparte rapidamente e con tempi chiari. Il ritardo registrato è contenuto e, al momento, non incide sull’obiettivo finale: dotare la Protezione civile comunale di una sede moderna, funzionale e adeguata al ruolo fondamentale che svolge per la sicurezza della città”.