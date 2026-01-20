Farmacia e benessere a domicilio: il servizio digitale arriva in Fvg

Farmacie digitali e farmaci a domicilio: il progetto pilota anche in Fvg.

In Friuli Venezia Giulia la consegna a domicilio non riguarda più solo cibo e pasti pronti: grazie alla collaborazione tra 1000Farmacie, marketplace italiano specializzato nel settore farmaceutico e parafarmaceutico, e Just Eat, leader globale nelle consegne on-demand, anche prodotti parafarmaceutici e articoli Health & Beauty possono arrivare direttamente a casa dei cittadini.

Un progetto pilota in sette città italiane

L’accordo prevede l’avvio di un progetto pilota in sette città italiane, tra cui Trieste, Napoli, Torino, Milano, Bari, Genova e Palermo. Grazie alla tecnologia di 1000Farmacie e all’integrazione con Just Eat, i cataloghi delle farmacie partner vengono aggiornati costantemente, garantendo informazioni precise sulla disponibilità dei prodotti e consegne puntuali.

In questa prima fase sono operative 11 farmacie del network, con l’obiettivo di ampliare progressivamente il numero di punti attivi per servire sempre più clienti con consegne affidabili. Gli utenti potranno ordinare online un’ampia gamma di prodotti, dagli integratori agli spray per la gola, dai fazzoletti ad altri articoli essenziali per affrontare la stagione invernale.

Un passo avanti nella digitalizzazione del settore

Il progetto nasce per risolvere un problema diffuso: spesso i cataloghi online delle farmacie non riflettono la reale disponibilità dei prodotti, creando disagi ai consumatori. Grazie al supporto tecnologico di 1000Farmacie, i dati sono aggiornati in tempo reale, consentendo di avere una visione chiara e affidabile delle scorte. La collaborazione semplifica anche il lavoro quotidiano dei farmacisti, che non devono più aggiornare manualmente listini e disponibilità.

“Portiamo l’ecosistema farmacia nel cuore della Digital Evolution – spiega Adriano Capitanelli, Head of Partnership di 1000Farmacie –. Abbiamo evoluto la tecnologia del nostro marketplace come ponte invisibile tra punto vendita fisico e piattaforme come Just Eat. Grazie a un’integrazione a 360°, eliminiamo ogni barriera all’ingresso: transizione digitale immediata, senza costi infrastrutturali e zero sforzo operativo per la farmacia. Non stiamo solo migliorando un servizio; stiamo definendo lo standard di un’esperienza d’acquisto fluida, tecnologicamente avanzata e realmente centrata sull’utente”.

Benessere e praticità per i cittadini

Con questa collaborazione, la farmacia si avvicina ulteriormente alle esigenze quotidiane dei cittadini, in un momento in cui il ricorso al digitale per i servizi essenziali è in continua crescita.

“Con questa partnership compiamo un passo importante nell’evoluzione del nostro servizio – afferma Daniele Contini, Country Manager Italia di Just Eat –. Affianchiamo ai pasti a domicilio anche prodotti essenziali per la cura e il benessere quotidiano. La domanda dei consumatori sta cambiando rapidamente e il nostro obiettivo è supportarli nella vita di tutti i giorni, offrendo consegne affidabili, puntuali e informazioni trasparenti sulla disponibilità dei prodotti. Questa collaborazione permette un accesso più facile e immediato ai prodotti per la cura personale“.

Un nuovo modello di benessere digitale

La possibilità di ordinare con pochi click prodotti essenziali per sé e per i propri cari contribuisce a creare un nuovo modello di benessere più accessibile e immediato per tutti. Il progetto conferma la trasformazione in corso nel settore della salute, dove innovazione tecnologica e accessibilità diventano leve fondamentali per migliorare la qualità della vita dei cittadini.