C’è un angolo di Friuli tra i 20 paesi più belli d’Italia scelti per il 2026

I 20 paesi più belli d’Italia secondo Skyscanner: ecco quello friulano.

Esiste un’Italia lontana dai circuiti del turismo di massa, fatta di borghi silenziosi, architetture perfettamente conservate e tradizioni che resistono al tempo. A mappare questi tesori è l’edizione 2026 della lista dei “20 Paesi più belli d’Italia” redatta da Skyscanner, che proprio oggi ha svelato le destinazioni simbolo per ogni regione della Penisola. Quest’anno, per il Friuli Venezia Giulia, la scelta è caduta su Illegio, una piccola frazione di Tolmezzo incastonata tra le montagne della Carnia.

Il riconoscimento.

La selezione non è una classifica, ma un invito al viaggio verso mete alternative e sorprendenti. Per l’edizione 2026, il team editoriale ha setacciato l’Italia dalle vette alpine alle coste del sud, includendo nel “Grand Tour” anche il borgo carnico di Illegio.

Conosciuto per il suo legame indissolubile con l’arte e per l’atmosfera sospesa dei suoi antichi mulini, il paese udinese è stato scelto per rappresentare l’eccellenza del Friuli grazie alla conservazione del suo nucleo storico e al fascino discreto che esercita sui visitatori.

I criteri della scelta.

“Celebriamo un’Italia alternativa, magnifica e dolcemente autentica“, spiega Sara Izzi di Skyscanner, nota piattaforma nel settore dei viaggi, specializzata nella ricerca e nel confronto di voli, hotel e noleggio auto.

Per la stesura della Lista dei Paesi più belli d’Italia 2026, sono stati presi in considerazione i paesi e le città italiane con una popolazione inferiore ai 60mila abitanti, che avessero un borgo ben conservato e che esprimessero nel migliore dei modi le caratteristiche architettoniche e del paesaggio della propria Regione. Sono anche stati tenuti in considerazione tutti i commenti condivisi dagli utenti in occasione della pubblicazione delle edizioni precedenti dell’iniziativa.

La descrizione di Illegio di Skyscanner.

Tradizioni contadine, vespri solenni e portali ottocenteschi. Tra i monti della Carnia si trova un piccolo borgo montano che riporta indietro nel tempo, un luogo dove la vita scorre lenta, scandita dalle acque del Touf, la risorgiva che lambisce sette antichi mulini e che permette al cinquecentesco Mulin dal Flec di macinare ancora oggi, divenendo l’attrazione prediletta di cittadini e visitatori.

Ma il percorso dei mulini non è, di certo, l’unica meraviglia di Illegio, graziosa frazione di Tolmezzo. Direttamente dal paesino sale un sentiero panoramico di circa mezz’ora che conduce alla Pieve di San Floriano, scrigno di bellezza dalle origini carolingie, dove trovare gli affreschi di Giulio Urbanis (XVI secolo) e due preziosi altari (questo luogo è visitabile di domenica).

L’elenco completo dei 20 paesi più belli d’Italia 2026.