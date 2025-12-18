Feste di Natale, aumento del traffico in A4: le giornate peggiori

Aumento del traffico in A4 per le festività di Natale.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il traffico lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico è destinato a crescere, in particolare sulla direttrice Venezia-Trieste dell’autostrada A4. L’aumento dei veicoli sarà determinato sia dalle partenze per le vacanze e dalla chiusura delle scuole, sia dal rientro dei lavoratori e dei mezzi commerciali diretti verso il Centro Est Europa.

Secondo le previsioni, a partire dal pomeriggio di venerdì 19 dicembre si registrerà traffico intenso, da bollino rosso, soprattutto in prossimità della barriera di Trieste Lisert, con possibili code e rallentamenti. Situazione simile è attesa per tutta la giornata di sabato 20: già dalle prime ore del mattino è probabile che si formino rallentamenti verso Trieste, sempre in prossimità della barriera del Lisert, per gli ultimi rientri verso l’estero.

Nei giorni successivi non sono segnalate criticità particolari, fatta eccezione per sabato 3 gennaio. In concomitanza con il rientro dei lavoratori dal Centro Est Europa e con l’avvio dei saldi invernali, la A4 potrebbe registrare traffico sostenuto (bollino giallo), soprattutto al mattino in uscita dallo svincolo di San Donà e in entrata a Trieste-Lisert, e nel pomeriggio in uscita alla barriera.