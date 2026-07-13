Ciak in Fvg per Daniele Luchetti: Insolia, Buy e Preziosi sul set di “Dove non mi hai portata”

Il cinema torna in Friuli Venezia Giulia con un nuovo progetto di rilievo nazionale. Sono iniziate oggi, lunedì 13 luglio, a Gorizia le riprese di “Dove non mi hai portata”, il nuovo film diretto da Daniele Luchetti, tratto dall’omonimo romanzo di Maria Grazia Calandrone, pubblicato da Giulio Einaudi Editore.

Il set coinvolgerà il territorio regionale fino al 17 luglio, con riprese tra Gorizia e Torviscosa. Nel cast del film figurano Margherita Buy, Tecla Insolia e Alessandro Preziosi. La pellicola è prodotta da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango, in coproduzione con Vision Distribution e con la casa di produzione spagnola BTeam Prods. Il progetto è realizzato con il supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission-PromoTurismoFVG.

La storia dal romanzo finalista al Premio Strega

“Dove non mi hai portata” nasce dal libro autobiografico di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023. La vicenda prende avvio nel 1965, quando l’autrice, appena neonata, viene abbandonata all’ingresso di Villa Borghese e ritrovata in un cesto, prima di essere adottata dalla famiglia Calandrone.

Il film segue il percorso personale della protagonista alla ricerca delle proprie origini e della storia della madre biologica, Lucia, cercando di ricostruire le ragioni che portarono a un gesto estremo in una società segnata da profonde disuguaglianze e da una forte marginalizzazione femminile. Attraverso l’intreccio tra presente e passato, realtà e immaginazione, la pellicola racconta una storia di memoria, identità e ricerca delle proprie radici.

Gorizia e Torviscosa diventano il set della Milano degli anni Sessanta

La prima giornata di riprese si è svolta a Gorizia, con il set concentrato in particolare in uno stabile di via Rastello. Nei prossimi giorni la troupe si trasferirà a Torviscosa, dove alcune ambientazioni saranno utilizzate per ricreare l’atmosfera della Milano del boom economico degli anni Sessanta.

Saranno coinvolti anche il bar, la scuola primaria “Marinotti” di Torviscosa e l’ex scuola del Villaggio Roma. Per la realizzazione delle riprese è stata fondamentale la collaborazione del Comune di Torviscosa e del Gruppo Bracco, che hanno messo a disposizione gli spazi dello stabilimento industriale di Torviscosa.

Un set che coinvolge le maestranze del territorio

Sul progetto sono impegnate circa quindici maestranze locali, a conferma del ruolo del comparto audiovisivo del Friuli Venezia Giulia nella capacità di attrarre produzioni cinematografiche e televisive.

La squadra creativa comprende Daniele Luchetti, Laura Paolucci e Francesco Piccolo per soggetto e sceneggiatura, Ivan Casalgrandi per la fotografia, Aël Dallier Vega per il montaggio, Mauro Vanzati per la scenografia, Massimo Cantini Parrini per i costumi e Annamaria Sambucco ed Elena Bouryka per il casting.

Il ritorno di Luchetti in Friuli Venezia Giulia

Per Daniele Luchetti si tratta di un nuovo ritorno sul territorio regionale dopo le riprese di “Prima di noi”, la serie televisiva arrivata su Rai1 nel gennaio 2026.

“Dove non mi hai portata” sarà distribuito nelle sale italiane da Vision Distribution. La distribuzione internazionale sarà curata da Vision Distribution in collaborazione con Fandango Sales, ad eccezione del territorio francese, affidato in esclusiva a Fandango Sales.