Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 14 luglio

In Friuli Venezia Giulia, la giornata di martedì 14 luglio sarà caratterizzata da meteo in prevalenza variabile, con schiarite più ampie lungo la costa, dove il tempo si presenterà generalmente poco nuvoloso. Nel corso delle ore saranno possibili rovesci e temporali locali, più probabili sui rilievi ma non esclusi anche in pianura e sulle aree costiere. Alcuni fenomeni potrebbero risultare di forte intensità.

Le temperature resteranno calde in pianura, con massime comprese tra 31 e 33 gradi, mentre sulla costa la brezza contribuirà a contenere il caldo pomeridiano, con valori tra 28 e 30 gradi. Le minime saranno comprese tra 20 e 22 gradi in pianura e tra 22 e 25 gradi lungo il litorale.