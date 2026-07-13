Tre interventi in poche ore sui monti del Friuli: recuperato parapendista sul Gran Monte

13 Luglio 2026

di Alessia Pilotto

Diversi interventi in poche ore hanno impegnato le stazioni del Soccorso alpino del Friuli Venezia Giulia, attivate più volte dalla Sala operativa regionale emergenze sanitarie tra le 15.30 e le 17.30 di lunedì 13 luglio.

L’intervento più complesso ha riguardato il recupero parapendista sul Gran Monte, nel territorio comunale di Savogna, dove un pilota straniero ha effettuato un atterraggio di emergenza a causa di condizioni aeree difficili.

Il parapendista è rimasto illeso, ma il punto di atterraggio si trovava sul versante sud del Gran Monte, in una zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere dal basso. Per questo motivo è stato necessario l’intervento del secondo elicottero dell’elisoccorso regionale, con a bordo un tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino.

Il tecnico è stato verricellato fino alla posizione raggiunta dal pilota e ha quindi provveduto al recupero utilizzando il triangolo di evacuazione. Al campo base di Torlano erano presenti le squadre di terra pronte a fornire supporto insieme alla Guardia di Finanza.

Ragazza soccorsa dopo un infortunio al Natisone

La stazione di Udine del Soccorso alpino Friuli Venezia Giulia è stata impegnata anche nel territorio comunale di San Pietro al Natisone, in località Biarzo, lungo il fiume Natisone.

Una ragazza molto giovane si è procurata una distorsione a un ginocchio mentre si trovava in acqua. Gli amici che erano con lei sono riusciti ad accompagnarla fino alla riva, ma la giovane non era in grado di proseguire autonomamente. I soccorritori l’hanno quindi immobilizzata, trasportata per pochi metri dalla riva fino alla strada e affidata al personale dell’ambulanza.

Escursionista ferita sul sentiero tra i rifugi Tolazzi e Lambertenghi Romanin

Un altro intervento si è svolto nel territorio comunale di Forni Avoltri, lungo la strada che collega il Rifugio Tolazzi al Rifugio Lambertenghi Romanin. Un’escursionista torinese classe 1961, durante la discesa, si è procurata una forte distorsione a una caviglia. I soccorritori hanno raggiunto il punto dell’infortunio con un fuoristrada, hanno recuperato la donna e l’hanno consegnata all’ambulanza diretta a Tolmezzo. Alle operazioni hanno preso parte anche la Guardia di Finanza e i Vigili del fuoco volontari di Forni Avoltri.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE