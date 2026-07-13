Erto, donna ferita: malore per l’autista dell’ambulanza durante i soccorsi

Un doppio intervento di soccorso ha impegnato nel pomeriggio di oggi le squadre intervenute a Erto. Una donna è rimasta ferita su un pendio sotto la propria abitazione e, durante le operazioni di assistenza, anche l’autista dell’ambulanza ha accusato un malore. L’allarme per la prima emergenza ha portato all’attivazione del Soccorso alpino della stazione Valcellina, dell’ambulanza e dell’elisoccorso del Veneto.

La donna ferita e il malore dell’autista

La residente si era infortunata sul pendio situato sotto casa. Sul posto è arrivato l’elicottero dell’elisoccorso del Veneto, che ha preso in carico la donna e l’ha trasportata in ospedale. Contestualmente sono state attivate anche le squadre di terra del Soccorso alpino e il personale sanitario per supportare le operazioni.

Al termine dell’intervento, quando la situazione sembrava conclusa, l’autista dell’ambulanza ha accusato un malore. Per prestargli assistenza sono intervenuti gli operatori sanitari presenti: dopo le prime cure fornite dall’infermiere dell’ambulanza stessa, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso regionale del Friuli Venezia Giulia, nel frattempo nuovamente disponibile. L’uomo è stato imbarcato e trasportato all’ospedale di Pordenone per gli accertamenti necessari.