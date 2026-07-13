Fuga di GPL dopo il rifornimento: paura a Pordenone, intervengono i vigili del fuoco

Attimi di preoccupazione questa mattina a Pordenone per una fuga di GPL da un’autovettura. La perdita si è verificata poco dopo il rifornimento del mezzo: la conducente, dopo aver parcheggiato l’auto, ha avvertito un forte odore di gas e ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Pordenone insieme al personale regionale specializzato nella messa in sicurezza e nella bonifica dei serbatoi GPL.

Individuata la perdita dal serbatoio nel bagagliaio

Arrivati in via Madonna Pellegrina, i pompieri hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e interdetto temporaneamente la circolazione per consentire le operazioni in condizioni di sicurezza. La perdita è stata individuata nel serbatoio GPL posizionato nel bagagliaio dell’autovettura.

Per gestire la situazione è intervenuto il personale abilitato alle operazioni su impianti GPL, che ha provveduto a convogliare il gas fuoriuscito verso un’apposita torcia, dove è stato bruciato in sicurezza. Nel frattempo gli altri operatori hanno garantito la protezione dell’area utilizzando una linea d’acqua durante tutte le fasi dell’intervento.

Una volta completata la fase di messa in sicurezza, il serbatoio è stato bonificato attraverso il riempimento con acqua, così da eliminare ogni possibile residuo di gas. Le operazioni si sono concluse intorno alle 14. Al termine dell’intervento l’autovettura è stata affidata al personale di un’autofficina specializzata per gli accertamenti e gli eventuali interventi necessari.