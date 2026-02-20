Il Friuli Venezia Giulia baciato dalla fortuna: doppia vincita al 10eLotto

Doppia vincita al 10eLotto a Monfalcone e Aviano.

Il 10eLotto sorride al Friuli Venezia Giulia. Nel concorso di giovedì 19 febbraio la fortuna ha fatto tappa a Monfalcone e Aviano, dove sono state centrate due vincite da 10mila euro ciascuna.

Come riporta Agipronews, la prima è stata realizzata a Monfalcone, in provincia di Gorizia, in una ricevitoria di Piazza Salvo D’Acquisto, grazie a un “6” che ha permesso al giocatore di portare a casa un premio da 10mila euro.



La seconda vincita è arrivata ad Aviano, in provincia di Pordenone: nel punto vendita di Piazza Risorgimento un fortunato ha centrato un “7” Doppio Oro, conquistando anche in questo caso 10mila euro. Nell’ultimo concorso sono stati infatti assegnati complessivamente 22,9 milioni di euro in tutta Italia.