La scia luminosa sopra il Friuli.

Si tratterebbe molto probabilmente di un meteorite la scia luminosa avvistata, questa sera, poco prima delle 20, sopra i cieli del Friuli, ma anche in tantissime altre regioni. Le descrizioni convergono nell’indicarla come una palla infuocata con delle note di colore verde all’estremità.

Il meteorite, chiamato in gergo bolide, ha illuminato i cieli della regione per diversi secondi, per poi disintegrarsi completamente una volta entrato in contatto con l’atmosfera. Tantissime le segnalazioni da tutto il Friuli.

(Visited 306 times, 306 visits today)