Quattro freezer per la rete solidale del Banco Alimentare Fvg: la donazione del Club 41 Udine

La donazione del Club 41 Udine

Quattro freezer a pozzetto per sostenere il lavoro quotidiano dei volontari e rafforzare la rete della solidarietà sul territorio. È la donazione promossa dal Club 41 Udine a favore di quattro realtà convenzionate con il Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, impegnate ogni giorno nell’aiuto alle persone e alle famiglie più bisognose.

Le attrezzature sono state consegnate alla Caritas di San Giorgio di Nogaro, alla Caritas di Mortegliano, alla Caritas di San Paolo di Udine e alla Conferenza San Vincenzo de’ Paoli di San Marco a Udine. Un contributo particolarmente prezioso in queste settimane segnate dal caldo intenso, quando la corretta conservazione degli alimenti diventa ancora più importante.

Un aiuto concreto per conservare anche i surgelati

Grazie ai nuovi freezer, le associazioni potranno conservare in modo adeguato anche gli alimenti surgelati, ampliando così la tipologia di prodotti da distribuire a chi si trova in difficoltà. Un gesto semplice, ma di grande valore pratico, che permetterà alle realtà coinvolte di ricevere e consegnare alimenti che prima non potevano essere gestiti.

Il Banco Alimentare Fvg ha ringraziato il Club 41 Udine per aver scelto di sostenere la propria rete di solidarietà, che ogni giorno raggiunge con efficacia le persone e le famiglie più fragili del territorio attraverso la collaborazione con enti caritativi e associazioni locali.

Molinari e D’Aronco: “Un intervento semplice, ma molto importante”

A sottolineare il significato dell’iniziativa sono il presidente del Club 41 Udine, David Molinari, e Roberto D’Aronco, che ricordano come il Club 41 rappresenti il prosieguo, per gli over 40, dell’esperienza vissuta nei club service della Round Table, mantenendo vivo lo stesso spirito di amicizia, tolleranza e servizio.

“Il Club 41 Udine nasce come prosecuzione dell’esperienza vissuta nella Round Table, con lo stesso spirito di amicizia e tolleranza e con il desiderio di coltivare le splendide amicizie nate in quegli anni”, spiegano David Molinari e Roberto D’Aronco. “Con grande piacere promuoviamo direttamente e indirettamente interventi di aiuto come questo. Siamo molto lieti che una donazione semplice, ma concreta, possa permettere alle associazioni coinvolte di ricevere anche prodotti surgelati da destinare alle persone bisognose, cosa che prima non potevano fare”.

L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra associazioni, enti solidali e realtà del territorio, capace di trasformare anche un intervento apparentemente semplice in un aiuto concreto per chi affronta situazioni di difficoltà.