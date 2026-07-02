La Giunta comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di piazza San Cristoforo e Riva Bartolini. L’intervento, dal valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro, punta a ridisegnare uno degli accessi più significativi al centro storico, rendendolo più accessibile, verde e vivibile.

Il progetto, che ha già ottenuto il via libera della Soprintendenza, mira a migliorare la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza e la fruibilità dell’area, in continuità con l’estetica e il percorso di rigenerazione urbana già avviato in via Mercatovecchio e piazzetta Marconi. L’obiettivo è valorizzare una zona caratterizzata dalla presenza di attività commerciali, esercizi pubblici, istituzioni culturali e sedi universitarie.

Si tratta del primo lotto del più ampio progetto di riqualificazione che interesserà anche piazzetta Antonini e via Gemona. Per questa prima opera, i prossimi passaggi prevedono l’approvazione del progetto esecutivo entro circa 60 giorni. Le procedure di gara e aggiudicazione dovrebbero concludersi indicativamente entro la fine dell’anno, mentre l’avvio dei lavori è previsto per l’inizio del 2027. Il cantiere, secondo il cronoprogramma, avrà una durata di circa 11 mesi.

Riva Bartolini, più spazio alle persone

In Riva Bartolini la carreggiata verrà ridotta a una larghezza costante di 3,55 metri, liberando spazio per ampliare i percorsi pedonali e migliorare la fruibilità per cittadini, attività commerciali e pubblici esercizi. La strada manterrà il senso unico di marcia da piazza San Cristoforo verso piazza Marconi, mentre l’intersezione con via Molin Nascosto sarà valorizzata per favorire il passaggio pedonale.

L’intero tratto sarà ripavimentato e reso complanare, senza cordoli né dislivelli. La parte carrabile sarà realizzata in cubetti di porfido, mentre le superfici pedonali saranno in pietra piasentina, in continuità con i materiali e il disegno urbano già presenti nelle aree più centrali della città. Un inserto in pietra d’Istria valorizzerà inoltre l’ingresso della Biblioteca Civica Joppi.

Piazza San Cristoforo diventa più verde e accessibile

Piazza San Cristoforo assumerà una nuova funzione di spazio urbano aperto, con una marcata prevalenza pedonale. Sarà mantenuta una corsia carrabile e ciclabile tra via Palladio, dove è presente un varco d’accesso alla Ztl, e Riva Bartolini. Verrà invece eliminata la svolta dei veicoli verso via Gemona, liberando una parte importante della piazza per la socialità e la vita quotidiana.

Al centro dell’area nascerà una zona verde protetta composta da nove nuove alberature, disposte in filari per offrire ombra e contribuire al raffrescamento naturale dello spazio durante i mesi più caldi. Attorno agli alberi saranno collocate quattro panchine circolari con schienale, di colore rosso vino, pensate come luoghi di sosta e incontro.

Tra le nuove alberature troverà posto anche una fontana a raso pavimento, illuminata e dotata di getti dinamici, destinata a diventare uno degli elementi distintivi della piazza. La fontana richiamerà la memoria dello storico pozzo un tempo presente nell’area. Il progetto comprende inoltre una fontanella di acqua potabile, nuovi cestini e un sistema di illuminazione potenziato, con punti luce dedicati agli alberi e alla fontana.

Nuove pavimentazioni e sottoservizi

L’intervento prevede il completo rifacimento delle pavimentazioni e dei sottofondi, con il recupero e il riutilizzo dei materiali ancora idonei per future manutenzioni cittadine. Saranno inoltre adeguati i sistemi di raccolta delle acque meteoriche e riallineati chiusini, caditoie e griglie alla nuova quota delle superfici.

Parallelamente ai lavori di riqualificazione, il gestore CAFC procederà al rinnovo delle principali linee dell’acquedotto e della fognatura, coordinando gli interventi con il cantiere comunale.