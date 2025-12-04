Un friulano su 7 fa volontariato: una rete di 150mila persone a servizio della comunità

Il mondo del volontariato in Friuli: le associazioni sono 8.500.

Resiste la vocazione all’impegno sociale e civile in Friuli Venezia Giulia, seconda regione italiana per rapporto tra volontari – 1 ogni 7 residenti over 14 – e popolazione. Pur non essendo immune al calo di attivisti registrato a livello nazionale, sia nel volontariato organizzato sia nelle reti informali, il Fvg resta ai vertici per presenza di volontari, alle spalle solo del Trentino Alto Adige.

“Espressione di una rete che conta 8.500 realtà e oltre 150mila volontari, ci sentiamo una componente essenziale nel garantire il funzionamento del welfare e la tenuta sociale delle nostre comunità – dichiara Dino Del Savio, presidente del Movimento Volontariato Italiano Fvg (MoVi Fvg) –. L’impegno va dai servizi sanitario-assistenziali all’educazione, dallo sport alla cultura, dalle attività per il tempo libero all’impegno civile nel sostegno alle fasce più deboli della popolazione. Non siamo semplici fornitori di servizi: puntiamo a un ruolo di cogestione e coprogrammazione, a fianco della Regione e degli enti locali, del welfare e dei servizi per il territorio».

Giornata del Volontariato 2025

La Giornata internazionale del Volontariato 2025 (GIV25) si celebra il 5 dicembre. In Fvg il baricentro delle celebrazioni sarà Gorizia, con una novità importante: la costruzione di una rete con le realtà transfrontaliere, avviata durante l’estate sui temi del diritto alla salute, tutela dell’ambiente, sport inclusivo, educazione e legami di comunità.

Questa piattaforma di confronto con la Regione, discussa anche nel Meeting del Volontariato di Udine, servirà da base per l’avvio del tavolo sul nuovo Testo Unico del Terzo settore. “L’assessore Riccardi ha dichiarato che punta a una riforma scritta assieme alle rappresentanze del volontariato – aggiunge Del Savio –. È una sfida che siamo pronti a raccogliere“.

Eventi del 5 dicembre

A Nova Gorica, alle 11 in municipio, si terrà un incontro transfrontaliero per presentare alla stampa e alle istituzioni le attività promosse dalla rete transfrontaliera attivata quest’anno in concomitanza con Go!2025. Tra i progetti: GO!Together, un gioco urbano transfrontaliero Nova Gorica-Gorizia, dedicato ai giovani come occasione di dialogo e scoperta del territorio; l’Ambiente non ha Confini, progetto di monitoraggio dei parametri ambientali al di qua e al di là del confine, curato da Legambiente Fvg con dati forniti dai due comuni.

All’incontro interverranno tra gli altri l’assessora Patrizio Artico, il vicesindaco Marko Tribuson, il presidente nazionale Gianluca Cantisani, Dino Del Savio per il MoVi e Robert Gajser per la Fondazione Planota, partner sloveno del progetto.

La giornata si concluderà a Gorizia, al Centro culturale Lojze Bratuz di viale XX Settembre, con uno spettacolo teatrale alle 20.30. Sul palco, con letture di Angelo Floramo e Anja Mugerli, lo spettacolo Blues di confine sarà interpretato da Federica Mulas con gli allievi del laboratorio teatrale del carcere di Gorizia, accompagnati dal folk friulano dei Carantan.