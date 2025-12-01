Sicurezza in stazione e sul treno: ora l’app della Polizia protegge anche i viaggiatori

L’app Youpol estende le sue funzionalità per chi viaggia in treno e per chi si trova nelle stazioni.

Da oggi chi viaggia in treno o si trova nelle stazioni ferroviarie dispone di uno strumento in più per la propria sicurezza: l’app YouPol della Polizia di Stato amplia le sue funzioni, permettendo agli utenti di inviare segnalazioni geolocalizzate relative a situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti.

Segnalazioni immediate e interventi rapidi

Il nuovo aggiornamento consente l’invio di foto, video e brevi messaggi che, grazie alla geolocalizzazione, raggiungono direttamente le sale operative della Polizia Ferroviaria e delle Questure. Questo permette una valutazione immediata della segnalazione e un intervento mirato e tempestivo, riducendo la distanza tra cittadino e forze dell’ordine.

YouPol diventa così uno strumento ancora più intuitivo e funzionale, rafforzando la sicurezza nella mobilità ferroviaria. L’app non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità smart di contatto, utile soprattutto in situazioni in cui non è possibile telefonare.

I dati sull’utilizzo

Da dicembre 2024 ad oggi sull’app Youpol sono arrivate 46877 richiese di aiuto generiche, 24962 segnalazioni per droga, 3357 segnalazioni per violenza domestica e 3648 segnalazioni per bullismo. Geograficamente, la maggior parte delle segnalazioni tramite app sono arrivate dalle città del nord e del sud.

La fascia d’età più attiva è quella tra i 51 e i 60 anni, seguita dai giovani tra i 18 e i 30 anni e dai minorenni. In media ogni mese arrivano diverse migliaia di segnalazioni anonime, che consentono comunque alla Polizia di avviare attività di prevenzione, controllo e repressione.

Un canale accessibile a tutti

Grazie a un linguaggio semplice e a un’interfaccia immediata, YouPol rafforza la capacità della Polizia di Stato di ascoltare e monitorare il territorio, diventando un canale diretto anche per cittadini non udenti e stranieri. Con YouPol la Polizia di Stato conferma la propria vocazione, rendendo ogni cittadino un attore della sicurezza quotidiana e permettendo di #essercisempre, anche sui binari e nelle stazioni del Friuli e dell’intero Paese.