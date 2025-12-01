Controlli “Alto Impatto”: sequestrata droga a Udine e a Tolmezzo

Controlli interforze: sequestrata droga a Udine e Tolmezzo.

Controlli “Alto Impatto” delle forze dell’ordine tra Udine e provincia: centinaia di verifiche su persone ed esercizi pubblici e droga sequestrata nel capoluogo e a Tolmezzo. La Polizia di Stato, infatti, nell’ultima settimana ha intensificato i controlli: gli interventi si sono svolti il 26 novembre a Udine nelle fasce pomeridiana e serale, il 29 novembre a Cividale in fascia serale, e il 27 e 30 novembre a Tolmezzo in fascia pomeridiana.

Le operazioni hanno visto un ampio impiego di personale: oltre 70 operatori provenienti dalla Questura di Udine, dai Commissariati di Cividale e Tolmezzo, dalla Polizia Ferroviaria, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalle Polizie Locali dei territori coinvolti. Presenti anche 2 unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza.

Nel dettaglio, durante i controlli del 26 novembre a Udine, la Guardia di Finanza – con il supporto dell’unità cinofila – ha denunciato due cittadini extracomunitari trovati in possesso di 1,3 grammi di sostanza stupefacente. A Tolmezzo, nel corso dell’attività del 27 novembre, sono stati rinvenuti ulteriori 3,45 grammi di droga, con conseguente applicazione del provvedimento amministrativo previsto.

Nel complesso, sul piano operativo i servizi hanno portato al controllo di circa 365 persone, tra cui 165 cittadini extracomunitari, oltre a 43 veicoli e 17 esercizi pubblici. Le operazioni “Alto Impatto” proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il controllo del territorio nelle aree urbane della provincia.