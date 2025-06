Due film internazionali girati in Friuli Venezia Giulia.

Il 2 luglio 2025 sarà una data speciale per il Friuli Venezia Giulia: due produzioni internazionali di grande rilievo, girate anche qui, escono contemporaneamente su Amazon Prime Video e Netflix. Si tratta di Heads of State, un action movie con Idris Elba, John Cena e Priyanka Chopra Jonas, prodotto da Amazon MGM Studios, e del sequel The Old Guard 2, con Charlize Theron, Uma Thurman, Chiwetel Ejiofor e Luca Marinelli, per Netflix e diretto da Victoria Mahoney.

Questi due film non solo mostrano la qualità delle produzioni mondiali, ma soprattutto mettono sotto i riflettori il Friuli Venezia Giulia, i suoi paesaggi e le professionalità nel settore audiovisivo.

Heads of State ha scelto Trieste come set principale durante l’estate 2023, con scene girate nei luoghi simbolo della città come Porto Vecchio, le Rive, Ponterosso, Cavana, via Cattedrale, San Giusto e Piazza Unità d’Italia. Il Palazzo della Regione, trasformato nel film nella sede dell’ONU, ha rappresentato uno dei tanti spunti suggestivi per raccontare una storia di azione, politica e ironia. La produzione ha coinvolto una cinquantina di persone del territorio, con una spesa diretta che ha superato il milione di euro e ha dato impulso all’economia locale.

Dall’altra parte, The Old Guard 2 ha portato il suo cast internazionale a Trieste già nell’estate 2022, trasformando luoghi come il Molo Audace, la Stazione Marittima e via Foschiatti (che ha fatto da strada parigina) in scenari mozzafiato. Oltre 500 persone hanno lavorato sul set, di cui più di 50 tecnici e maestranze locali e circa 300 comparse, regalando una vera e propria occasione di crescita per tutto il comparto. Tra i dettagli curiosi, la star Charlize Theron, che ha scelto un look con capelli scuri per il film, ha camminato liberamente per le strade di Trieste, nonostante la fama.

Queste produzioni sono solo la punta di un iceberg: grazie alla FVG Film Commission, il Friuli Venezia Giulia si conferma un polo attrattivo per grandi produzioni internazionali. Un esempio recente è The Dog Stars, il nuovo film di Ridley Scott girato a Bordano, nato proprio da questo legame virtuoso.

“La presenza di due produzioni di livello mondiale, visibili su due delle principali piattaforme di streaming, è una vetrina incredibile per il Friuli Venezia Giulia – commenta Sergio Emidio Bini, assessore alle Attività produttive e al Turismo della Regione – Non solo per il ritorno d’immagine, ma anche per le importanti ricadute economiche e l’opportunità di lavoro per centinaia di maestranze locali. Sosteniamo con forza la FVG Film Commission come leva strategica per far crescere il nostro territorio come set di riferimento a livello nazionale e internazionale”.