L’incidente sulla Pontebbana, a Dogna.

Un incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 16:17 sulla strada statale 13 Pontebbana, all’altezza dello svincolo per Dogna. Coinvolti una Fiat Panda guidata da una donna di Dogna, nata nel 1972, e due motociclisti austriaci: un uomo del 1999 e una donna del 2006.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto in un sorpasso durante una svolta a sinistra in una intersezione. La dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità intervenute. Uno dei motociclisti, l’uomo, ha riportato fratture agli arti ed è stato elitrasportato all’ospedale di Udine per le cure del caso. La donna motociclista è stata invece trasportata in ambulanza all’ospedale di Tolmezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio e una pattuglia dei carabinieri.