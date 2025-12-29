Friuli Venezia Giulia protagonista dell’enoturismo: 13 le cantine premiate con l’impronta Go Wine dalla guida Cantine d’Italia 2026.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma una delle regioni simbolo dell’enoturismo italiano: sono 13 le cantine friulane premiate con l’Impronta Go Wine, il massimo riconoscimento attribuito dalla guida Cantine d’Italia 2026, presentata nei giorni scorsi a Milano. Un risultato che racconta la qualità diffusa del territorio e la capacità delle aziende di unire eccellenza produttiva, accoglienza e forte identità paesaggistica.

Tra le cantine premiate figurano nomi storici e realtà di riferimento come Castello di Spessa, Lis Neris, Russiz Superiore, Venica & Venica e Villa Russiz, che raggiungono il traguardo delle Due Impronte, ma anche aziende simbolo delle diverse anime regionali, dal Collio ai Colli Orientali, dal Carso al Friuli occidentale. Da segnalare l’ingresso per la prima volta tra le premiate della cantina Scubla di Premariacco, a testimonianza di un panorama vitivinicolo in continua evoluzione.

Le 13 cantine del Friuli Venezia Giulia premiate con l’Impronta Go Wine 2026.

Butussi – Corno di Rosazzo (Udine)

– Corno di Rosazzo (Udine) Castello di Spessa – Capriva del Friuli (Gorizia)

– Capriva del Friuli (Gorizia) Gigante Adriano – Corno di Rosazzo (Udine)

– Corno di Rosazzo (Udine) Il Roncal – Cividale del Friuli (Udine)

– Cividale del Friuli (Udine) I Vini di Emilio Bulfon – Valeriano di Pinzano al Tagliamento (Pordenone)

– Valeriano di Pinzano al Tagliamento (Pordenone) Keber Edi – Cormòns (Gorizia)

– Cormòns (Gorizia) Keber Renato – Cormòns (Gorizia)

– Cormòns (Gorizia) Lis Neris – San Lorenzo Isontino (Gorizia)

– San Lorenzo Isontino (Gorizia) Russiz Superiore – Capriva del Friuli (Gorizia)

– Capriva del Friuli (Gorizia) Scubla – Premariacco (Udine)

– Premariacco (Udine) Venica & Venica – Dolegna del Collio (Gorizia)

– Dolegna del Collio (Gorizia) Villa Russiz – Capriva del Friuli (Gorizia)

– Capriva del Friuli (Gorizia) Zidarich – Duino Aurisina (Trieste)

Da sottolineare che cinque cantine – Castello di Spessa, Lis Neris, Russiz Superiore, Venica & Venica e Villa Russiz – raggiungono anche il traguardo delle Due Impronte, a conferma di un’eccellenza consolidata nel tempo. Rilevante inoltre il riconoscimento alla cantina Scubla, che entra per la prima volta tra le realtà premiate. Nel complesso, la guida seleziona 35 cantine del Friuli Venezia Giulia, con altre 12 segnalate nella sezione “da conoscere”, confermando il ruolo centrale della regione nel racconto dell’Italia del vino che “vale il viaggio”.