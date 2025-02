“Fvg con i miei occhi”, il Friuli Venezia Giulia visto e raccontato dai ragazzi con disabilità

Il progetto “Fvg con i miei occhi”.

Raccontare il Friuli Venezia Giulia attraverso uno sguardo speciale, per promuovere il territorio e, ancor prima, l’inclusione sociale: questo è il cuore di “FVG con i miei occhi”, il video realizzato da sei ragazzi con disabilità cognitive nell’ambito di un innovativo progetto ideato dalla Fondazione Monticolo&Foti e sostenuto dal Consiglio Regionale del FVG.

Il filmato, presentato oggi, è il risultato di un percorso di creatività, espressione e scoperta. Affiancati dal videomaker Hari Bertoja e da un team di educatori, i giovani protagonisti Maja, Miguel, Davide, Filippo, Anderson e Alessandro hanno esplorato e raccontato la loro terra, mostrando il Friuli Venezia Giulia da una prospettiva unica.

Un progetto che emoziona e ispira

“Un filmato che trasmette grandi emozioni e dimostra che è stato fatto un lavoro straordinario”, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, che ha aggiunto: “In poco più di un minuto racconta la bellezza, ma soprattutto la forza del Friuli Venezia Giulia: una comunità inclusiva, capace di tendere la mano al prossimo”.

L’iniziativa non è solo un’esperienza formativa, ma rappresenta anche un’opportunità concreta per valorizzare le capacità di ogni individuo, come evidenziato dal presidente della Fondazione Andrea Monticolo: “Questo progetto è la dimostrazione che, con gli strumenti giusti, tutti possono contribuire alla promozione e alla crescita del territorio, mettendo in campo talento e passione”.

Inclusione e turismo accessibile: un obiettivo condiviso

Il video sarà parte integrante della campagna di PromoTurismoFVG, che da anni lavora per rendere il turismo regionale sempre più accessibile. “Vogliamo che il Friuli Venezia Giulia sia un luogo davvero aperto a tutti”, ha dichiarato Alessia Del Bianco Rizzardo, referente per l’accessibilità turistica.

I sei giovani registi e attori hanno ricevuto un riconoscimento per il loro impegno e la loro creatività. Il claim conclusivo del video, “Il luogo più bello dove sono stato è con te”, racchiude il messaggio più profondo del progetto: la bellezza non sta solo nei luoghi, ma soprattutto nelle persone che li vivono e li raccontano.