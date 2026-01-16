Il Fvg cerca il suo “re dei salami”: torna il concorso che assegna l’Oscar dei norcini

Il concorso che premia i migliori salami del Fvg.

Il Friuli Venezia Giulia scalda i motori per eleggere i suoi sovrani del gusto: torna la rassegna “SALAMI FVG”, il concorso organizzato dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi (ONAS) che punta a incoronare le migliori produzioni della regione. Una sfida aperta a tutti i norcini del territorio, che hanno tempo fino al 31 gennaio 2026 per candidare le proprie eccellenze.

La novità: la sfida non si fa solo a fette

Se l’anno scorso il focus era tutto sui salami macinati, la seconda edizione dell’Oscar regionale introduce una novità importante: la possibilità di gareggiare anche con i pezzi anatomici interi. Una scelta voluta per premiare quelle aziende capaci di valorizzare l’intera materia prima, dimostrando maestria non solo negli insaccati ma anche nella lavorazione dei tagli più nobili e tradizionali.

Valorizzare il territorio, morso dopo morso

Il premio non è una semplice competizione, ma un progetto che punta a rafforzare l’identità della salumeria regionale valorizzando i prodotti che meglio sanno interpretare la storia e le tradizioni locali. Attraverso questa vetrina, l’ONAS intende favorire la conoscenza e il consumo consapevole dei prodotti d’eccellenza, stimolando i produttori verso un percorso di costante miglioramento qualitativo e aiutando le aziende a consolidare la propria presenza sia sui mercati di prossimità che su quelli esteri.

Selezione e gran finale.

Le valutazioni tecniche dei campioni in gara si svolgeranno presso la sede di Ad Formandum a Trieste. La partecipazione al concorso è gratuita e riservata alle aziende che hanno le proprie unità produttive in regione e sono già presenti sul mercato con vendita diretta o indiretta.

Il momento più atteso, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, si terrà sabato 28 marzo 2026 nella cornice della Sala Costantinides del Museo Sartorio di Trieste. L’evento sarà preceduto da un convegno sulla valorizzazione delle produzioni norcine d’eccellenza, dove esperti del settore si confronteranno su temi chiave come l’allevamento, la selezione delle materie prime e le nuove tecnologie di produzione.