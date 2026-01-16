Il meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

16 Gennaio 2026

di Giacomo Attuente

Le previsioni meteo del weekend in Friuli Venezia Giulia.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni in gran parte stabile su pianura e costa, mentre sulle zone montane persisteranno nubi basse e freddo intenso, in particolare sul Tarvisiano.

Sabato 17 gennaio: Bora in rinforzo e variabilità sui monti

Sabato su pianura e costa il cielo si presenterà poco nuvoloso, con Bora moderata in pianura e più sostenuta lungo la fascia costiera, specie a Trieste e in rinforzo verso sera. Le temperature resteranno su valori invernali ma non rigidi, con minime tra 3 e 6 °C e massime comprese tra 11 e 14 °C in pianura, mentre sulla costa le massime non supereranno gli 11 °C. Sulle zone montane la nuvolosità sarà più irregolare, con maggiore copertura sulle Alpi Giulie, dove non si escludono nubi basse e foschie, a fronte di temperature decisamente più fredde in quota.

Domenica 18 gennaio: aria più fredda e Bora sostenuta

Domenica il quadro resterà simile, ma con un ulteriore calo termico. Su pianura e costa il cielo sarà poco nuvoloso, accompagnato da Bora moderata in pianura e sostenuta lungo la costa. Le temperature massime scenderanno fino a 8-10 °C in pianura e 6-8 °C sulla costa, mentre le minime si porteranno localmente attorno allo zero. In montagna il cielo sarà da variabile a nuvoloso, soprattutto nel Tarvisiano, dove le temperature resteranno sottozero per l’intera giornata e potranno persistere nubi basse. Verso il confine con il Veneto è atteso un aumento della nuvolosità.

Lunedì 19 e martedì 20 gennaio: gelo notturno e Bora persistente

L’inizio della nuova settimana confermerà condizioni di tempo stabile ma freddo. Lunedì il cielo sarà in genere poco nuvoloso, con Bora moderata in pianura e sostenuta sulla costa. Nel Tarvisiano il freddo sarà marcato, con possibili nubi basse o nebbie al mattino e formazione di galaverna. Martedì il cielo diventerà sereno su tutta la regione, con aria secca e Bora ancora sostenuta lungo la costa. Le temperature minime toccheranno valori rigidi, fino a –4 °C in pianura, mentre le massime si manterranno contenute tra 7 e 9 °C, confermando un clima pienamente invernale.

