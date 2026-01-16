Cantiere finito: a Cussignacco, via Veneto riaperta al traffico

Udine, conclusi i lavori in via Veneto a Cussignacco.

Buona notizia per i residenti della “Contea” e di quelli che si trovano abitualmente ad attraversarla: si sono infatti conclusi i lavori su via Veneto a Cussignacco, che per diversi mesi è rimasta chiusa al traffico automobilistico.

Il cantiere era partito lo scorso luglio con interventi di riqualificazione strutturale nel tratto tra via Adria e via Vicenza per ripristinare la sicurezza stradale e migliorare lo spazio pedonale lungo una parte compromessa dal degrado del canale interrato della roggia di Palma, che già mostrava fessurazioni e problemi di tenuta.

Nel concreto, l’intervento ha previsto la demolizione e la sostituzione del manufatto in calcestruzzo armato esistente con elementi prefabbricati più sicuri, sono stati effettuati interventi strutturali sul canale sotterraneo e messo in sicurezza il tratto stradale.

Successivamente, è stato rifatto il manto stradale, allargati i marciapiedi, realizzati attraversamenti pedonali protetti e percorsi tattilo-plantari, in particolare all’incrocio con via Vicenza. Infine, nelle opere di finitura è stata posata una nuova pavimentazione nell’area dell’attraversamento di via Veneto, eliminate le barriere architettoniche e ripristinata completamente la viabilità con nuove asfaltature. Sulla strettoia è stato creato un senso unico alternato, anche per moderare la velocità di chi la percorre. L’intervento ha comportato un investimento di oltre 1 milione di euro.