In Fvg si cercano 70 autisti di bus e corriere.

Il Trasporto Pubblico Locale (TPL) del Friuli Venezia Giulia è alla ricerca di nuovi autisti e tecnici per bus e corriere. Per farlo, l’11 giugno organizza un Recruiting Day, un evento che vedrà la partecipazione di quattro aziende di TPL regionali: Arriva Udine, ATAP (Pordenone), APT (Gorizia) e Trieste Trasporti. L’incontro si terrà negli spazi di Palazzo Antonini Belgrado a Udine.

I posti disponibili e i requisiti.

Le imprese cercano personale per un totale di 70 posti di lavoro: conducente di linea per trasporto pubblico locale di persone per servizio urbano ed extraurbano e addetti alla manutenzione dei mezzi; valutano anche “aspiranti” autisti di autobus (attualmente privi di patente).

I requisiti richiesti per i conducenti di linea sono: titolo di studio licenza media, possesso della patente di guida D insieme alla Cqc persone, conoscenza della lingua italiana, elementi del pacchetto Office e, preferenziale, una conoscenza base della lingua inglese; per i meccanici dei mezzi, invece, conoscenze e competenze nell’ambito della manutenzione e riparazione veicoli preferibilmente pesanti (meccanica, meccatronica, elettronica).

Le persone interessate e motivate a impiegarsi nella professione di autotrasportatore su strada, anche se attualmente sprovviste dei necessari titoli abilitanti, possono comunque candidarsi come aspirante autista per un primo colloquio con le aziende, così da comprendere meglio le condizioni di ingaggio e approfittare del contributo spese regionale per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente. Per candidarsi bisogna inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 3 giugno seguendo le indicazioni che si trovano al link ibit.ly/T9ERE.

I contributi per ottenere il CQC.

Durante l’evento, saranno anche presentati due bandi regionali che offrono il contributo per ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), fondamentale per chi desidera intraprendere la professione di autista di trasporto pubblico. “L’obiettivo di questo recruiting day è fare incontrare domanda e offerta di lavoro, valorizzando le professionalità locali e dando opportunità di qualificarsi anche a chi non ha ancora ottenuto la CQC”, ha spiegato l’assessora al Lavoro, Formazione e Istruzione, Alessia Rosolen.

Anche per l’annualità 2025, la Regione Friuli Venezia Giulia concede infatti contributi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento della Carta di qualificazione del conducente per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o persone, a soggetti disoccupati o inoccupati e non disoccupati, con priorità di finanziamento per i soggetti disoccupati o inoccupati. Le domande di contributo possono essere inviate mediante istanza on line fino alle ore 24 del 31 luglio 2025. Informazioni al link ibit.ly/a2Hxl.

“Il mondo del lavoro sta cambiando in maniera profonda – ha osservato Rosolen -: cambiano le richieste delle aziende, i profili dei lavoratori, e l’utenza. Cambia durante l’impiego, grazie a strumenti formativi innovativi, come il sistema Ifp (Istruzione e formazione professionale) e quello Its (Istituti tecnologici superiori), che formano figure preparate nei campi dell’automazione, della digitalizzazione e della logistica”.

“E cambia, infine, anche dopo, nel rapporto con l’utenza e nella corresponsabilità che, ad esempio le aziende del Tpl, mostrano nei processi di recruiting. È evidente che il successo di questi percorsi dipende dalla capacità delle aziende di essere attrattive, anche rispetto a grandi realtà della logistica con cui si contendono le stesse figure professionali. In questo senso, la presenza del pubblico, e in particolare della Regione, rappresenta un elemento di valore”.