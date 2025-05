Sapori Pro Loco: a Villa Manin il Friuli si racconta tra gusti, tradizioni e territori. Il programma

Presentata la nuova edizione di Sapori Pro Loco.

È stata presentata oggi, 12 maggio, nella sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Udine, la ventiduesima edizione di Sapori Pro Loco, la rassegna dedicata all’enogastronomia e alla cultura del territorio, che si svolgerà come di consueto tra le maestose esedre di Villa Manin di Passariano (Codroipo) nei fine settimana del 17-18 e 23-24-25 maggio 2025.

Un appuntamento diventato simbolo dell’identità regionale, che per cinque giornate vedrà protagonisti i volontari di 24 Pro Loco impegnati a proporre 60 specialità tipiche, accompagnate da vini e birre artigianali locali. Il tutto animato da oltre 50 eventi tra concerti, folklore, visite guidate, laboratori, artigianato, letture, sport e attività nella natura.

“Sapori Pro Loco è una vetrina d’eccellenza e un appuntamento irrinunciabile per molti”, ha sottolineato Pietro De Marchi, presidente del Comitato regionale UNPLI FVG. “È una festa che unisce gusto, tradizione e il grande valore del volontariato, che rende possibile ogni anno questa celebrazione dell’identità friulana”.

Quest’anno spicca anche il grande ritorno della montagna: oltre a Sauris, già presente nella scorsa edizione, fanno il loro ingresso Tolmezzo e la Val d’Arzino, con il ritorno di Castelnovo del Friuli. Tra le nuove partecipazioni anche Bressa di Campoformido. Un segnale importante della volontà di rappresentare l’intero territorio regionale, dai colli al mare, dalle valli alpine alle pianure.

“Villa Manin si conferma lo scenario ideale per raccontare questa sintesi di cultura, gusto e identità”, ha affermato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. “Sapori Pro Loco è un’occasione unica per vivere l’anima del Friuli Venezia Giulia attraverso le sue comunità, la sua cucina e la sua storia condivisa”.

“Sapori Pro Loco è prima di tutto la festa dei volontari”, ha ricordato l’assessore regionale Sergio Emidio Bini, “persone che mantengono vivo il tessuto sociale delle nostre comunità. È grazie a loro se questa manifestazione è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento nel Nord Est e uno strumento di promozione turistica. Per questo anche quest’anno confermiamo il nostro sostegno e la centralità dello spazio Io sono FVG”.

Sapori Pro Loco è inserito nella Guida alle Sagre di Qualità d’Italia, premiando non solo il valore gastronomico, ma anche l’organizzazione e l’impegno delle comunità coinvolte. “Non è solo uno degli eventi di punta in Friuli Venezia Giulia, ma una delle manifestazioni più significative nel panorama nazionale UNPLI”, ha affermato il presidente nazionale UNPLI Antonino La Spina. “Grazie ai suoi contenuti e alla passione dei 500 volontari, ogni edizione diventa un modello da raccontare e valorizzare”.

L’inaugurazione di Sapori Pro Loco.

L’inaugurazione con le autorità e il taglio del nastro si terrà sabato 17 maggio alle 18 nello spazio incontri dell’area “Io sono Friuli Venezia Giulia” con le coreografie, i costumi, i balli e le musiche dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG e alla presenza delle artigiane dello Scus della Pro Loco del Rojale APS. L’inaugurazione sarà in diretta su Telefriuli.

Anche quest’anno fulcro del programma sarà l’area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, uno spazio dedicato alla valorizzazione delle eccellenze regionali, per interagire con il pubblico di Sapori Pro Loco nei vari incontri che saranno promossi. Realizzata con il supporto della Regione, attraverso l’assessorato alle Attività produttive e Turismo e PromoTurismoFVG, l’area rappresenterà una vetrina d’eccezione per presentare e conoscere alcuni dei prodotti più caratteristici del territorio.

Le proposte delle Pro Loco

Pro Loco Pro Glemona – Gemona del Friuli

Tra le proposte di questa Pro Loco spiccano gli gnocchi di polenta con crema di formaggio e salsiccia, un ricco tris di frico (classico alle patate, friabile e nella variante Siribiti, cioè frico al pomodoro) e il tradizionale tiramisù.

Vini in abbinamento: Prosecco Rio Rai, Ribolla Gialla, Traminer Aromatico, Merlot.

Pro Loco Villa Vicentina – Fiumicello Villa Vicentina

Un menù raffinato che valorizza prodotti locali come la crespella con radicchio Rosa dell’Isonzo® e ricotta spolverata con Montasio, il salame cotto nell’aceto con cipolla stufata ed elisir balsamico di Refosco accompagnati da polenta, e una dolce omelette alla marmellata di pesche di Fiumicello.

Vini in abbinamento: Prosecco, Ribolla Gialla, Franconia, Refosco dal Peduncolo Rosso.

Pro Loco Sauris – Zahre

Immancabili le eccellenze di Sauris: vassoio di prosciutto crudo IGP e speck, formaggi locali (formaggio vaccino “Sentieri”, formaggio caprino “Bianco Sauris” accompagnato da salsa senapata ai frutti di bosco di Sauris – Zahre) e cuori dolci ai frutti di bosco.

Birra artigianale: APA, Canapa, Zahre Ale (bassa gradazione alcolica).

Pro Loco Passariano – Codroipo

Protagonista il cinghiale, con crostini con mortadella di cinghiale e salame di cinghiale, tagliatelle fresche all’uovo al ragù di cinghiale e gulash di cinghiale con patate.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla, Friulano, Cabernet, Merlot.

Pro Loco Vileuàrbe – Basiliano

Sapori di mare con i panciotti ripieni di cappesante e gamberi conditi con sugo vegetale, l’insalata di polpo e un delicato dessert: mousse di ricotta di pecora con fragole e menta fresca.

Vini in abbinamento: Prosecco, Friulano, Pinot Bianco, Cabernet Franc.

Pro Loco Bressa – Campoformido

Specialità friulane rivisitate come il toç in braide agli asparagi, tortino di polenta con ragù di coniglio e Montasio, e il simpatico dolce “Porca Pera!”. Vini in abbinamento: Moscato Giallo, Tinaja Bianco, Tinaja Merlot

Pro Loco Flaibano

Il protagonista è il frico, in tre varianti: classico, alle erbe e piccante, tutti accompagnati da polenta. I prodotti cucinati sono senza glutine

Vini in abbinamento: Chardonnay, Ribolla Gialla, Cabernet, Merlot.

Pro Loco San Daniele – San Daniele del Friuli

Imperdibili i tortellini al Prosciutto Crudo di San Daniele con crumble di prosciutto crudo, crema al latte e semi di papavero, il vassoio di prosciutto “Profumo di San Daniele” (vassoio di Prosciutto Crudo di San Daniele accompagnato con grissini croccanti), e l’arista di maiale al forno su misticanza, guarnita con pomodorini.

Vini in abbinamento: Friulano, Ribolla Gialla, Traminer Aromatico, Cabernet.

Pro Loco Morsano al Tagliamento

Tutto il sapore dell’oca con gnocchi al ragù d’oca, bocconcini in umido con polenta e affettati misti d’oca. Vini in abbinamento: Prosecco, Cabernet Franc, Malbech.

Pro Loco Pantianicco – Mereto di Tomba

Un trionfo della mela: Pomella® (frittella di mela), strudel, sfogliatina, sorbetto.

Bevande in abbinamento: Verduzzo, succo di mela, sidro di mela.

Nuova Pro Loco Tolmezzo

Tradizione carnica con i Cjarsons salati e dolci, lo spezzatino di cervo con polenta e lo strudel di mele. Vini in abbinamento: Friulano, Cabernet.

Pro Loco Castelnovo del Friuli & Pro Loco Val d’Arzino – Anduins

Sapori intensi: cuore d’asìno su fonduta di formaggio Frant e guanciale croccante, bocconcini di Montasio e speck, pollo alla “ciocja”, Meladolce.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumantizzata, Pinot Grigio, Cabernet Franc, Merlot.

Pro Loco Zompicchia – Codroipo

Ricette a base di “sclopit”: orzotto, frico primavera con polenta, stinco con polenta.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla, Chardonnay, Friulano, Refosco.

Pro Loco Poç da l’Agnul – Pozzo di Codroipo

Proposte di carne e pesce: tagliatelle al sugo di capriolo o al sugo di trota, spezzatino di cervo con polenta. Vini in abbinamento: Friulano, Cabernet Franc, Merlot.

Pro Loco Valle di Soffumbergo – Faedis

Originali e gustose: crespella con formaggio caprino, speck e castagne, il “Soffumburger” (panino con hamburger e Montasio di Pezzata Rossa, pomodoro, lattuga, cipolla e patate rustiche), filetto di maiale con castagne e patate rustiche , torta paradiso con crema di castagne.

Vini in abbinamento: Friulano, Cabernet Franc, Refosco di Faedis, Verduzzo friulano.

Pro Loco Precenicco

Specialità ittiche: alici marinate, sarde in saôr, sarde fritte con polenta.

Vini in abbinamento: Prosecco spumante, Ribolla Gialla spumante, Friulano, Cabernet Franc.

Pro Loco Pravisdomini

Sapori rustici con leccalecca di frico, spiedo a legna (bocconcini di pollo, coppa e costa di maiale), arrosticini di maiale.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumantizzata, Tai, Cabernet Franc, Raboso frizzante.

Pro Loco Maniago

Tipicità delle Dolomiti friulane: gnocchi con pitina, porro e panna, Stratagliata di manzo su letto di rucola, Frittella di mele dei Magredi friulani (3 pezzi).

Vini in abbinamento: Prosecco, Ribolla Gialla spumantizzata, Merlot, Ucelùt IGP

Pro Loco Ragogna

Proposte creative: Grissinone con prosciutto crudo di Ragogna, Ragognocco con cestino di frico, Meraviglie di Ragogna (“Mindricule”, misto di formaggi di Ragogna con miele, sottoli, crostino con patè vegetale e ricotta).

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumantizzata, Malvasia, Pinot Grigio, Merlot.

Pro Loco Manzano

Ricette aromatiche: crespelle alle erbe aromatiche del fiume Natisone, Prosciutto cotto nel pane su letto di misticanza aromatizzato con Asperum, gelato al fior di latte con Asperum.

Vini in abbinamento: Ribolla Gialla spumante Brut, Friulano, Sauvignon, Zamò Rosso.

Pro Loco Rivolto – Codroipo – Birroteca e Caffetteria Sapori Pro Loco

Un angolo dedicato alla birra artigianale del Friuli Venezia Giulia, ideale per ogni tipo di abbinamento. Classici da bar: birra, Coca Cola, Fanta, caffè espresso o decaffeinato.

Pro Loco Buri & Pro Loco Bertiolo – Enoteca Regionale Sapori Pro Loco

Una selezione dei migliori vini friulani del Friuli Venezia Giulia. Pietanze in accompagnamento: crostino con lardo di Sauris e miele, tagliere con Montasio e confettura di pere BIO, tagliere con soppressa di Sauris.

Il programma.

Sapori Pro Loco non è solo un viaggio nei sapori del Friuli Venezia Giulia, ma un evento che celebra la cultura, l’arte, la musica, lo spettacolo e le tradizioni del territorio. Attorno ai piatti tipici proposti dalle Pro Loco, il programma si arricchisce con oltre una cinquantina di appuntamenti.

Oltre all’inaugurazione ufficiale in programma sabato 17 maggio alle ore 18 nello Spazio Incontri con le coreografie, i costumi, i balli e le musiche dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG e alla presenza delle artigiane dello Scus della Pro Loco del Rojale APS, ogni giornata vede in calendario tantissimi appuntamenti come concerti e spettacoli dal vivo, visite guidate a Villa Manin e al suo Parco, mostre, ex tempore, mercatini, performance musicali, eventi sportivi e iniziative pensate per i bambini e le famiglie, ma anche tante degustazioni di eccellenze del territorio.

VISITE GUIDATE

È possibile scoprire Villa Manin e i suoi tesori con visite guidate tra arte e storia. Un’occasione unica per esplorare uno dei luoghi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, accompagnati da esperti e guide locali. Sabato 17 e Sabato 24 maggio alle ore 15:00 – Visita guidata: La Villa dell‘ultimo Doge di Venezia. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. A cura di PromoturismoFVG. Domenica 18 e Domenica 25 maggio alle ore 10:30-11:30 – Visita guidata al Compendio Dogale di Villa Manin. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. A cura di ERPAC FVG.

CONCERTI

La musica è protagonista a Sapori Pro Loco con concerti dal vivo con band, orchestre e artisti del territorio che animeranno le serate nell’Area Spettacoli, quest’anno ospitata sulla gradinata del Cortile d’Onore di Villa Manin.

Sabato 17 maggio alle ore 21:00 – Feneke Funk.

Domenica 18 maggio alle ore 20:30 – Soul in Villa con la Soul Orchestra.

Venerdì 23 maggio alle ore 21:00 – CEM Live Orchestra.

Sabato 24 maggio alle ore 21:00 – Penelope e i Diabolici Toupé.

Domenica 25 maggio alle ore 20.30 – Josè Bragato – L‘Impronta friulana nella storia del tango.

Nella Cappella di Sant’Andrea – Barchessa di Levante, invece domenica 18 maggio alle ore 11:30 – Concerto aperitivo: Davide Liani e i Poeti di Risultive. L’appuntamento è dedicato al M.o Davide Liani, a 20 anni dalla sua morte. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di Camino Kammerchor, vocale ensemble ed ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG.

SPETTACOLI / ANIMAZIONI

Divertimento per grandi e piccoli con spettacoli folkloristici itineranti, animazioni e attività creative. Le giornate si colorano di allegria grazie a performance coinvolgenti pensate per tutta la famiglia.

Sabato 17 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 – Folclor Sore Sere – Spettacoli itineranti a cura dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG nell’ambito dell’11^ edizione della Setemane de Culture Furlane-Settimana della Cultura Friulana. Area Festeggiamenti. Sabato 17 maggio alle ore 18:00 – Inaugurazione Sapori Pro Loco con musica e balli folcloristici dei gruppi folcloristici dell’UGF-Unione Gruppi Folcloristici del FVG e alla presenza delle artigiane dello SCUS della Pro Loco del Rojale APS.

Domenica 18 e 25 maggio dalle ore 16:00 alle ore 20:00 – Progetto Giovani Pozzuolo: giochi e animazione per bambini dai 4 ai 13 anni. A cura di Pro Loco Pozzuolo del Friuli, Progetto Giovani e Comune di Pozzuolo del Friuli. Area Festeggiamenti.

Sabato 24 maggio, in due turni alle ore 11:00 e alle ore 12:00 – Ciccio Pasticcio e Gaby Fiorellino – laboratorio gnocchi per bimbi (età compresa tra i 5 e i 10 anni) e nonni – Area “Io sono Friuli Venezia Giulia” Spazio Incontri. Per partecipare è necessario prenotarsi per uno dei due turni, alle ore 11:00 o alle ore 12:00, scrivendo a turismo@prolocoregionefvg.it entro Venerdì 23 maggio. Fino ad esaurimento posti disponibili. A cura di Associazione Culturale Progetto Quattro Stagioni

Domenica 25 maggio alle ore 22 Spettacolo Pirotecnico – Area Festeggiamenti.

SPORT / CAMMINATE

È possibile partecipare a camminate tra natura, cultura e salute: itinerari accessibili a tutti per scoprire il paesaggio e stare bene insieme. Domenica 18 maggio dalle ore 09:30 alle ore 11:00 – FVG in Movimento – 10mila passi di salute. Camminata 8 km. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. – Informazioni ed Accoglienza Turistica. FVG IN MOVIMENTO incontra SAPORI PRO LOCO per la prima volta: appuntamento quindi a Villa Manin presso lo I.A.T. per un percorso di 8 km che parte da Villa Manin per toccare Codroipo, Zompicchia, il torrente Corno e lo Stradone Manin… tra acque, risorgive, campagna, parco e storia. Ci accompagneranno Alex e Ivan del Gruppo di Cammino CHEI DI CODROIP. Partecipazione libera e gratuita, i minori devono essere accompagnati ed ognuno è responsabile della propria condotta ed incolumità. Per info 347-5329863 / 328-3665668. A cura di Gruppo di Cammino CHEI DI CODROIP.

Domenica 25 maggio alle ore 09:30 – Da parco a parco – camminata da Villa Manin al Parco delle Risorgive. Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. – Informazioni ed Accoglienza Turistica. Camminata libera con conduttore U.I.S.P. – Unione Italiana Sport Per tutti. Ritrovo e iscrizioni presso Barchessa di Levante, Ufficio I.A.T. Info udine@uisp.it / 347 7550430. A cura di U.I.S.P. Comitato Territoriale Udine APS.

MERCATINI / ARTIGIANATO

Non mancherà il mercatino dell’artigianato e della creatività locale con prodotti fatti a mano e stand per riscoprire antichi mestieri.

Domenica 18 maggio, sabato 24 maggio e domenica 25 maggio dalle ore 09:00-19:00 – Mercatino dell‘artigianato e della creatività. Area Festeggiamenti. Creatività, originalità, eleganza, passione per l’arte della manualità in ogni sua forma e colore; vari i materiali utilizzati con sapienza e maestria dagli artigiani che lasciano a bocca aperta i graditi ospiti. Le dimostrazioni dal vivo permettono inoltre di vivere l’opera dalle sue origini al capolavoro finale. A cura di Omael Planner.

Sabato 17 maggio, domenica 18 maggio dalle 17:00 alle 20:00 e sabato 24 maggio e domenica 25 maggio dalle 16:00 alle 20:00 – Scus dal Rojal Vediamo come si lavora con i scus– Dimostrazioni artigianato tradizionale – Area Io sono FVG, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Del Rojale, Reana del Rojale.

ENOGASTRONOMIA / DEGUSTAZIONI

È possibile degustare il meglio della tradizione friulana con piatti tipici, prodotti del territorio, assaporando vini e birre locali.

Domenica 18 maggio alle ore 11:30 – Degustazione guidata di I Vini dell‘11° Concorso Filari di Bolle. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Pro Casarsa, in collaborazione con A.I.S. FVG-Associazione Italiana Sommelier.

Domenica 18 maggio alle ore 17:00 – Degustazione guidata della Selezione dei vincitori della Mostra Concorso Bertiûl tal Friûl. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Risorgive Medio Friuli – Bertiolo e con la collaborazione di Assoenologi.

Domenica 18 maggio alle ore 18:00 – Il radicchio Rosa dell‘Isonzo – Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Istituto Statale di Istruzione Superiore Brignoli-Einaudi-Marconi-Gradisca d’Isonzo (GO), Consorzio dei Produttori della Rosa, con la collaborazione della Pro Loco Villa Vicentina.

Venerdì 23 maggio ore 18:00 – Birroteca: Le birre artigianali del FVG. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura dell’Associazione Artigiani Birrai FVG e Pro Loco Rivolto.

Sabato 24 maggio alle ore 16:00 – I biscotti etici solidali di Scur di Luna. Area Io sono Friuli Venezia Giulia, Spazio Incontri. A cura di Impresa Sociale Laluna e Pro Loco Casarsa della Delizia.

Sabato 24 maggio alle ore 17:00 – I vini autoctoni del Friuli Venezia Giulia con Matteo Bellotto. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti.

Sabato 24 maggio alle ore 18:00 – Maniago e la Val Tramontina: la Pitina, i fiori edibili e... Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Pro Loco Maniago, Pro Loco Valtramontina, l’azienda agricola I fiori di Mari e Macelleria Bier.

Domenica 25 maggio alle ore 16:00 – PROSACILE. Dal 1949 per Noi, per Voi, per Sacile!.Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Presentazione video e degustazione. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di Pro Loco Sacile.

Domenica 25 maggio alle ore 17:00 – I Cjarsons… libri, ricette e degustazione. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti. A cura di Fabiana Romanutti, con la partecipazione dello chef Fabrizio Damiano Casali e Pro Loco Tolmezzo.

Grande appuntamento finale domenica 25 maggio alle ore 18:00 presentazione del progetto “Ricette della T3rza Terra per un convivio post antropocentrico“. L’artista e attivista Tiziana Pers, autrice del progetto artistico; gli chef Davide Larise e Ivan Tondat; l’esperta di cucina naturale Serena De Prophetis; le 19 PRO LOCO del FVG che hanno creduto alla creazione del ricettario.

Un progetto che apre nuovi orizzonti, offre nuove prospettive, guarda al FUTÛR ….Una visione che ha preso vita nell’ambito del Rebirth Forum e della mostra TERZA TERRA. Michelangelo Pistoletto a Villa Manin, con Cittadellarte, Villa Manin e RAVE East Village Artist Residency

In questo appuntamento si parlerà di nuove ricette o meglio di ricette della tradizione rinnovate secondo i dettami del rispetto ambientale, scoprendo quanti piatti della tradizione friulana contengono già la natura e i suoi ritmi stagionali e quanti piatti della tradizione friulana possono essere “rivisitati” acquisendo nuove gustose e sorprendenti sfumature! Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Info e prenotazioni turismo@prolocoregionefvg.it, partecipazione gratuita, fino ad esaurimento posti.

PRESENTAZIONI / CONFERENZE

Sarà possibile approfondire temi culturali, storici e sociali con incontri, mostre e presentazioni.

Sabato 17 maggio alle ore 17:00 – Presentazione della nuova edizione audioguide Villa Manin. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Lions Clubs International Medio Tagliamento e ERPAC – Ente Regionale PAtrimonio Culturale FVG.

Domenica 18 maggio dalle ore 09:30 alle 11:00 – Il mito del Giardino di Eden – conferenza a cura del prof. Aldo Magris nell’ambito della rassegna letteraria PAROLE A COLAZIONE. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Prenotazione consigliata su www.eventbrite.it (Parole a Colazione). A cura di Comune di Rivignano Teor.

Domenica 18 maggio alle ore 12:30 – Una joelette per volare- Associazione Idee di Corsa Aps. In quest’occasione avviene la consegna ufficiale delle joelettes che permetteranno a persone con disabilità di effettuare escursioni in montagna ed arrivare in luoghi che altrimenti sarebbero per loro inaccessibili. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di Idee di Corsa APS e con il Patrocinio del Comune di Codroipo.

Venerdì 23 maggio alle ore 19:30 – Inaugurazione mostra “Una Regione in Bicicletta” -Il ciclismo in Friuli Venezia Giulia nella collezione Bulfon. Barchessa di Levante, Sala Esposizioni, 1° piano.

Domenica 25 maggio ore 11:00 – Presentazione volume “Glesiutis, Chiesette campestri del Medio e Basso Friuli” con visita guidata alla Cappella di Sant’Andrea di Villa Manin con i curatori. A cura del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri.

Domenica 25 maggio ore 12:00 – Presentazione catalogo mostra “Villa Manin. Il Re, il Kaiser e le Oche. – Una storia per immagini“. Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. A cura di ERPAC – Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG.

ARTE

Villa Manin si trasforma anche in cornice d’eccezione per l’arte en plein air.

Domenica 18 maggio dalle ore 09:00-14:30 – Arteinvilla – Extempore di pittura in piazza dei Dogi con premiazioni alle ore 16:00 nell’Area “Io sono Friuli Venezia Giulia”, Spazio Incontri. Evento di interesse culturale collettivo indirizzato agli appassionati e ai simpatizzanti dell’arte. La timbratura delle tele si terrà dalle ore 9:00 alle ore 10:00. Una giuria specializzata decreta il vincitore di questa seconda edizione. Info e regolamento quadrivium.codroipo@libero.it / 392 5909614. A cura di Circolo Culturale Artistico Codroipese Quadrivium APS.