FVG Marinas in vetrina a boot Düsseldorf: protagonista la sostenibilità

FVG Marinas lancia un forte segnale di sostenibilità con “Eco Marina” a boot 2026.

FVG Marinas presenta il proprio profilo di sostenibilità con un nuovo marchio al boot Düsseldorf, la fiera degli sport acquatici più importante al mondo, si svolge dal 17 al 25 gennaio 2026. In questa cornice FVG Marinas si presenta nello stand regionale con le sue 21 marine associate come una solida destinazione nautica della regione Friuli Venezia Giulia. A integrazione dei riconoscimenti già affermati come la “Bandiera Blu” e i “Blue Marina Awards”, i marina hanno adottato un’agenda comune per la sostenibilità, rafforzata dal nuovo marchio “ECOMARINAS”.

“Con questa iniziativa vogliamo sottolineare l’insieme degli sforzi e degli investimenti, sia di piccola che di grande portata, che ciascuna marina del nostro network mette in campo per rendere la nautica da diporto e la gestione delle marine sostenibili, dal punto di vista ambientale, operativo ed economico”, afferma Fortunato Moratto, uno degli Amministratori del network.

FVG Marinas rappresenta quindi infrastrutture moderne e misure ambientali concrete, come l’impiego di gru elettriche, impianti fotovoltaici e sistemi innovativi per il filtraggio delle plastiche dall’acqua. Con oltre 7.000 posti barca e servizi efficienti tra Lignano, Marano, Grado e Trieste, il network offre condizioni ideali per la nautica da diporto. In collaborazione con PromoTurismoFVG, l’offerta nautica viene arricchita da esperienze enogastronomiche, culturali e naturalistiche di cui è ricco l’entroterra.

Dialogo di settore allo stand di FVG Marinas

A boot 2026 FVG Marinas prevede un intenso confronto con i principali yacht club tedeschi e attende con piacere l’occasione di presentare pubblico internazionale presente in fiera il territorio del Friuli Venezia Giulia. Lo stand nel Padiglione 13, A27 sarà un punto di incontro centrale durante tutti i giorni della fiera dove verranno fornite informazioni turistiche, tecniche sui marina e distribuiti gadget enogastronomici locali.



Un altro momento di rilievo è l’intervento di Susanne Guidera sul palco “Destinations & Boat Life”, dove presenterà al pubblico internazionale i paesaggi costieri e lagunari del Friuli Venezia Giulia e le loro peculiarità.

Le marine del network FVG Marinas in Friuli Venezia Giulia

Con 21 marine aderenti, FVG Marinas offre circa 7.000 posti barca in Friuli Venezia Giulia. La sede del network è la Darsena San Marco a Grado. La cooperazione comprende i seguenti marina:



Lignano Sabbiadoro, Aprilia Marittima e fiume Stella:

Porto Turistico Marina Uno Resort, D-Marin Punta Faro Resort, Marina Resort Punta Gabbiani / Dry Marina Punta Gabbiani, Marina Punta Verde, Darsena Porto Vecchio, Aprilia Marittima 2000 Dry Marina, Marina Stella Resort



San Giorgio di Nogaro e Marano:

Portomaran, Shipyard & Marina Sant’Andrea, Cantieri Marina San Giorgio



Grado:

Darsena San Marco, Marina Primero, Porto San Vito, Marina di Aquileia, Darsena Navigare 2000



Monfalcone:

Marina Monfalcone, Marina Lepanto Resort, Ocean Marine



Trieste e Muggia:

Portopiccolo, Porto San Rocco Marina Resort, Marina San Giusto