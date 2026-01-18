Al SIGEP, la più importante fiera di settore dedicata al foodservice dolce e al gelato, attualmente in corso a Rimini, una masterclass capace di andare oltre la tecnica per trasformarsi in una vera esperienza culturale. Ieri presso lo stand Illy, Fabio Valentinis, Maestro di Etica del Gusto, ha guidato il pubblico in un intenso viaggio sensoriale dal titolo: “L’equilibrio nascosto: il cioccolato tra idee e forma. L’incontro tra materia e pensiero, capace di trasformare il cacao in esperienza sensoriale. Perché l’artigianalità è un racconto fatto di gesti e sensazioni.”

