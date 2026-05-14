Allerta meteo in Friuli: le previsioni per le prossime ore

Al momento nessuna criticità, ma il peggioraemento è previsto dal pomeriggio.

Rovesci e temporali localmente forti sono attesi nelle prossime ore in Friuli Venezia Giulia, con particolare attenzione alla pianura udinese, all’Isontino e alla fascia lagunare. La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento dell’allerta meteo in corso, spiegando l’evoluzione della situazione prevista tra il pomeriggio e la serata di oggi, giovedì 14 maggio.

Nella mattinata non sono pervenute segnalazioni di criticità alla Sala operativa regionale della protezione civile né al NUE112 legate all’allerta in corso. Sono state registrate precipitazioni al più deboli sulla fascia sud-ovest/nord-est pedemontana, prealpina e alpina orientale. Le raffiche di vento, al momento, si sono attestate tra i 20 e i 40 chilometri orari di velocità massima.

Temporali forti e piogge abbondanti

Secondo il bollettino della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, una saccatura in affondo verso l’Europa centro-occidentale sta favorendo la formazione di una depressione al suolo sulla Pianura Padana occidentale. Questa configurazione determina l’arrivo di correnti umide e sostenute da sud-ovest in quota, mentre al suolo è previsto il rinforzo dello Scirocco sull’Adriatico.



Nelle prossime ore, in particolare tra le 15 e le 20, lo Scirocco potrebbe soffiare da moderato a localmente sostenuto lungo la costa. L’afflusso di aria più umida porterà a un aumento dell’energia disponibile per lo sviluppo di temporali.



Per questo motivo saranno probabili rovesci e temporali, localmente anche forti, soprattutto tra pianura udinese, Isontino e fascia lagunare. Le piogge saranno in genere abbondanti e potranno risultare intense verso le Prealpi Giulie e la relativa area pedemontana.

Attenzione anche alla marea a Grado

Oltre a pioggia e temporali, l’attenzione resta alta anche sul mare. In serata è previsto un picco di marea a Grado, dove intorno alle 20.20 il livello potrà raggiungere i 112 centimetri sullo zero mareografico di Punta Salute.

La situazione sarà quindi da monitorare nelle prossime ore, soprattutto nelle aree più esposte a temporali intensi, vento di Scirocco e possibili fenomeni localizzati.