Fvg Orchestra è nell’olimpo delle orchestre nazionali: ha ottenuto infatti il voto più alto in Italia, ben 20 punti, nell’annuale valutazione che il Ministero della Cultura, attraverso un’apposita commissione, redige sulla base di diversi parametri come qualità del progetto, direzione artistica, qualità dei musicisti.

La valutazione del Ministero tiene conto anche delle azioni per lo sviluppo dei pubblici esistenti e potenziali, della promozione sul territorio e dello sviluppo internazionale per promuovere e diffondere l’identità nazionale.

“Siamo davvero entusiasti e orgogliosi di questo risultato – commentano il presidente Paolo Petiziol e il direttore artistico Claudio Mansutti – le due voci con i voti più alti sono la qualità artistica e innovativa del progetto e la qualità del personale artistico (6 punti ciascuno): significa che il Ministero riconosce la grande crescita e il valore della sinfonica regionale all’interno del panorama musicale nazionale.”

Questo punteggio riguarda il primo anno di un triennio alla fine del quale, Fvg Orchestra potrebbe diventare da Orchestra Territoriale a Istituzione Concertistico Orchestrale riconosciuta dal Ministero della culturacon grande prestigio per tutta la nostra regione,

Ed è di questi giorni la notizia che Macrì Simone, direttrice organizzativa di Fvg Orchestra, sarà la nuova coordinatrice della direzione artistica del celebre Teatro Carlo Felice di Genova uno dei più importanti d’Italia.

Simone affiancherà il direttore artistico Federico Pupo nominato anch’esso dal nuovo sovrintendente Michele Galli: si tratta di un incarico importante per Simone che è laureata in Musica vocale da Camera come pianista presso il Conservatorio di Firenze e laureata anche in Discipline delle Arti Musica e Spettacolo presso l’Università di Udine.