Lo spettacolo di Edoardo Leo al castello di Udine.

In arrivo un nuovo appuntamento nel calendario degli eventi estivi del Castello di Udine: a salire sul palco del colle cittadino, domani, martedì 1 luglio (inizio alle 21.30) sarà l’attore, sceneggiatore e regista Edoardo Leo, che porterà in Friuli Venezia Giulia il suo nuovo spettacolo Ti racconto una storia – Letture semiserie e tragicomiche con le improvvisazioni musicali di Jonis Bascir.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, e inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria (posta in Piazza Libertà) dalle 19.30. Porte aperte alle 20, con ingresso all’area concerto possibile solo dal lato di piazza Libertà.

Lo spettacoloraccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri che Edoardo Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera ad oggi. Anni di appunti, ritagli, ricordi e risate, trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. È uno spettacolo che fa sorridere e riflettere, che racconta spaccati di vita umana unendo parole e musica. Una riflessione su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo.