Il furto in una casa di Tavagnacco.

Una pistola a tamburo non automatica è finita nelle mani dei ladri dopo un furto avvenuto tra il 27 e il 29 giugno a Tavagnacco in via Cattaneo. I malviventi hanno agito mentre il proprietario, un uomo di 33 anni, era fuori casa: al suo ritorno ha trovato la porta d’ingresso forzata e la cassaforte aperta. Al momento non è chiaro se insieme alla pistola siano stati portati via anche dei proiettili. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’irruzione e risalire agli autori.