Dal Fvg al palco di Sanremo, questa sera tocca a Shari

Orgoglio, emozione e tanta, tanta adrenalina. Un mix di emozioni che fanno da padrone già da qualche giorno tra gli amici ed insegnanti storici della cantante Shari. Lei, ventenne, monfalconese di nascita e udinese di adozione, nonostante la giovane età, ha già calcato i palchi più importanti del nostro Paese, come l’Arena di Verona e lo Stadio Olimpico. E questa sera un nuovo traguardo: quello del Festival di Sanremo dove parteciperà con il brano “Egoista”.

A soli sette anni inizia a suonare il pianoforte, ma la vera svolta arriverà tre anni dopo, quando i genitori di Shari la iscriveranno alla scuola di musica The Groove Factory, a Martignacco. È proprio lì che il giovane talento di questa ragazza prenderà forma attraverso i primi corsi di canto seguiti dai primi concerti. Un legame, quello con gli insegnanti, che ancora oggi, nonostante la cantante viva a Milano da un paio di anni, è più che mai saldo, come racconta Stefano Palaferri, titolare della The Groove Factory.

“Ad oggi con Shari c’è ancora un rapporto stupendo, fatto di stima e di empatia, ma anche e soprattutto di amicizia -spiega Palaferri- negli anni in cui l’abbiamo vista crescere sia a livello professionale, sia personale, si è creato e sviluppato quel legame, che tutt’ora è indissolubile”. Un legame così forte da creare un’emozione che da qualche giorno, in vista dell’esibizione di questa sera, regala dosi di sana ansia e pura adrenalina.

A seguire Shari nel debutto sul palco più ambito d’Italia, ci sarà anche la storica vocal coach friulana Caterina Licata. Emozione alle stelle questa sera quindi per tutto il Friuli che farà il tifo per questa ragazza dal talento indiscutibile. Oltre a Shari, il palco dell’Ariston vedrà esibirsi in questi giorni anche la pordenonese Francesca Mediano, del gruppo Coma Cose, oltre a due storici artistici come Elisa e Gino Paoli.