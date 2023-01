Reddito di cittadinanza in Fvg, chi sono e dove vivono i beneficiari

In Fvg ci sono 15mila percettori del Reddito di cittadinanza

Si tratta soprattutto di nuclei familiari composti da una persona e vivono a Trieste e a Udine: è questo il “ritratto” del beneficiario “tipo” del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza in Fvg, secondo l’indagine condotta dall’Ires sui dati Inps.

Nella nostra regione, gli attuali percettori sono circa 9500 famiglie, pari a quasi 15 mila persone. L’80 per cento percepisce il Reddito (7.515), il rimanente 20 per cento la Pensione di cittadinanza (1.951). Gli importi medi sono pari a 475 euro per il Reddito e 255 euro per la Pensione di cittadinanza.

Da quando sono state istituite queste misure, precisa Russo, il numero massimo si è registrato a settembre 2020, con poco meno di 13.000 nuclei percettori in regione; il minimo è stato toccato a febbraio 2021, pari a 7.000 beneficiari. Nell’ultima parte di quest’anno il dato appare stabilizzato su valori inferiori alle 10.000 unità.

Il numero medio di componenti dei nuclei beneficiari è sensibilmente diminuito nel tempo. Ad agosto 2019 era pari a 1,9 persone in regione, attualmente si attesta a 1,6 (1,7 per i percettori del Reddito di cittadinanza, 1,1 per quelli che beneficiano della Pensione di cittadinanza). I nuclei con un solo componente sono attualmente il 63,5 per cento del totale in Fvg; a livello territoriale si passa dal 57,8 per cento in provincia di Pordenone al 67,1 per cento in quella di Trieste. La nostra regione da questo punto di vista presenta il valore più elevato in Italia e le province di Trieste, Gorizia e Udine si collocano nelle prime cinque posizioni per incidenza dei nuclei monocomponenti sul totale dei beneficiari della misura (il dato medio nazionale è pari al 45,7%).

Se si considerano tutti i nuclei beneficiari di almeno una mensilità nel corso dell’anno, il loro numero in regione è più elevato e pari a 14.377 (nei primi undici mesi del 2022). A livello territoriale è interessante notare che i beneficiari della misura si concentrano nei Comuni di maggiori dimensioni, non solo in termini assoluti ma anche in rapporto al numero di abitanti. In particolare, quasi la metà risiede in due soli Comuni: a Trieste, che comprende quasi un terzo del totale (32,2 per cento nel 2022) e a Udine (13,4 per cento). Se si confronta il numero di persone che vivono in una famiglia che percepisce una misura di sostegno e il totale dei residenti nei centri maggiori della regione, si può osservare che a Trieste questa incidenza nel 2022 è pari al 3,6 per cento, seguita da Udine con il 3,5 per cento, da Gorizia con il 3,3 per cento e da Monfalcone con il 3,2 per cento. Pordenone presenta un valore decisamente inferiore, con il 2,1 per cento della popolazione interessata dalla misura.

Nel resto della regione, aree montane incluse, l’incidenza media è appena dell’1,3 per cento. Se si esaminano i dati di tutti i Comuni, anche quelli più piccoli (dove però una variazione di poche unità può avere un impatto significativo in termini percentuali), si può vedere che solo Pulfero e Vito d’Asio superano il 4 per cento; all’opposto Moruzzo e Sappada evidenziano i valori più bassi (0,2 per cento dei residenti in entrambi i casi). In Italia il “tasso di copertura” del Reddito/Pensione di cittadinanza è triplo rispetto alla nostra regione, pari al 6,2 per cento della popolazione nel periodo gennaio-novembre 2022 (contro il 2,1 per cento complessivo del Fvg), con un picco in Campania pari al 15,5 per cento.