Giorgia De Marchi è Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025.

Una serata di emozioni, talento e bellezza ha illuminato il Kursaal Centro Congressi, che ha ospitato la Finalissima Regionale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025. L’evento, organizzato dall’agenzia Mecforyou, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Kursaal Centro Congressi presentato da Emily Miozzo, ha visto trionfare Giorgia De Marchi, 26 anni di Cividale del Friuli.

La serata a Lignano Sabbiadoro ha offerto un mix coinvolgente di moda e spettacolo. Le finaliste hanno incantato la giuria e il pubblico con la loro bellezza e personalità, sfilando in abiti da sera e costume da bagno. Momenti clou della serata sono stati la sfilata di moda di ModaMiss, ALove e un omaggio al territorio di una sfilata con gli abiti tipici carnici.

La serata è stata arricchita da diversi interventi dei giurati tra cui il Consigliere comunale Massimo Brini, Massimo Medves e Fabio Salamant per Vallimpiadi. Un altro momento importante della serata è stato l’intervento dell’Associazione IoTuNoiVoi Donne Insieme IDI Centro Antiviolenza che ha sensibilizzato il pubblico.

Madrine d’eccezione della serata sono state Elena Lot “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2024” seconda classificata alla Finale Nazionale di Miss Mondo Italia 2024, Francesca Viel Elisa Vidali e Ermira Ramadani, finaliste nazionali di Miss Modo Italia 2024 e Giulia di Ronco “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2015”

Verso la finale nazionale di Gallipoli.

Partiranno per la finale nazionale di Gallipoli anche Alice Moro di Pordenone, Rebecca Zanetti di Tavagnacco, Elisa Gherin di Udine, Lamia Rida di Paularo, Michela D’Andrea di San Giorgio della Richinvelda e Veronica De Monte di San Daniele del Friuli, quest’ultima vincitrice del titolo Miss Web. Inoltre sono state premiate Emma Veritti di San Daniele del Friuli con la fascia di “Miss Lignano Sabbiadoro” e Margherita Maccan di San Vito al Tagliamento “Miss Riviera Resort Kursaal”.

La finale nazionale, che si terrà a Gallipoli dal 3 al 15 giugno, vedrà la partecipazione di 150 ragazze provenienti da tutta Italia. Il 6 giugno saranno selezionate le 30 finaliste, che si contenderanno l’ambito titolo di Miss Mondo Italia. Le concorrenti saranno valutate in diverse discipline, tra cui talent, sport, social media, progetto, top model e inglese.

Miss Mondo, il concorso di bellezza più antico e prestigioso al mondo, non è solo un evento glamour, ma anche un’occasione per fare del bene. Grazie all’iniziativa “Beauty with a Purpose”, ideata da Julia Morley nel 1972, il concorso ha raccolto oltre 1 miliardo di dollari a favore dei bambini bisognosi in tutto il mondo.