Giovani talenti musicali: a Zoppola torna il Newgen music contest

Newgen music contest a Zoppola: torna il concorso per giovani talenti della musica.

L’associazione L’Arte della Musica di Zoppola chiama a raccolta i giovani talenti: al via la seconda edizione del NewGen Music Contest dedicata a musicisti e cantanti dai 14 ai 35 anni che vogliono far sentire la propria voce e portare sul palco la loro musica originale. L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia e inserita all’interno della rassegna “Note Sconfinate”, si propone di offrire una piattaforma di visibilità e promozione per artisti e progetti musicali originali.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a cantanti e musicisti di età compresa tra i 14 e i 35 anni (nati dal 1990 al 2011), sia solisti che duo o band, che presentino brani originali, editi o inediti. Il NewGen Music Contest si articola in due fasi: una fase di Smart Audition che prevede l’invio di un provino musicale (demo) entro il 31 marzo e la serata finale live in programma il 27 aprile al Teatro Comunale di Zoppola.

Una giuria di esperti del settore musicale valuterà le esibizioni e decreterà i vincitori. I primi tre classificati avranno l’opportunità di aprire alcuni eventi della rassegna “Note Sconfinate”, mentre il vincitore assoluto si aggiudicherà una giornata di registrazione in uno studio professionale.

“Obiettivo valorizzare e sostenere i giovani talenti musicali”.

“Il NewGen Music Contest nasce dalla volontà di valorizzare e sostenere i giovani talenti musicali non solo del nostro territorio – ha dichiarato Nicola Milan, presidente di Arte della Musica – Vogliamo offrire loro un’occasione concreta per farsi conoscere e per intraprendere un percorso professionale nel mondo della musica. Come associazione siamo impegnati a sostenere i giovani talenti che porteranno nuova linfa al panorama musicale e a promuovere la cultura musicale tra le nuove generazioni.”

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto della rassegna Note Sconfinate, promossa dall’associazione L’Arte della Musica con il sostegno della Regione FVG, che mira a creare un ponte tra diverse culture musicali e a promuovere la diffusione della musica di qualità.

Nata nel 2012, L’Arte della Musica promuove la musica in tutte le sue forme, organizzando eventi, concerti e corsi di musica. Con le sue sedi a Zoppola e Casarsa della Delizia, l’associazione offre un punto di riferimento per tutti gli appassionati di musica, sostenendo i giovani talenti e promuovendo la cultura musicale sul territorio.