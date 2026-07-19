Vacanze nella natura, il Fvg finanzia glamping e strutture ecocompatibili

Nuove opportunità per gli agriturismi del Friuli Venezia Giulia che vogliono ampliare l’offerta ricettiva puntando su sostenibilità, innovazione e turismo nella natura. La Giunta regionale ha approvato il Bando I del Programma Valore Agricoltura 2026, dedicato al sostegno degli investimenti nelle strutture ricettive ecocompatibili e negli agricampeggi.

La misura mette a disposizione una dotazione iniziale di 450mila euro e punta a sostenere le aziende agricole che scelgono di diversificare le proprie attività attraverso nuove forme di ospitalità, tra cui il glamping, le strutture leggere e le soluzioni abitative a basso impatto ambientale.

“Con questo bando sosteniamo un modello di agricoltura capace di integrare produzione, ospitalità e sostenibilità. Investire nelle strutture ricettive ecocompatibili e nel glamping significa offrire alle imprese agricole nuove opportunità di reddito, valorizzando al tempo stesso il territorio e rispondendo a una domanda turistica sempre più orientata alla qualità e al rispetto dell’ambiente”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier.

Cosa finanzia il bando per agriturismi e agricampeggi

Il programma sostiene gli investimenti delle imprese agrituristiche per l’acquisto o la realizzazione di diverse tipologie di strutture destinate all’accoglienza. Tra gli interventi ammessi rientrano le unità abitative mobili, le strutture leggere, le tende attrezzate, le tende glamping e le strutture ricettive ecocompatibili rimovibili da utilizzare per l’alloggio agrituristico.

Per le strutture ricettive ecocompatibili il contributo previsto è pari al 50 per cento della spesa ammissibile, con un limite massimo di 100mila euro. Per le altre strutture destinate agli agricampeggi il contributo copre invece il 40 per cento della spesa, con una spesa massima ammissibile fissata a 40mila euro.

L’obiettivo: agricoltura, turismo e sostenibilità insieme

“Il Programma Valore Agricoltura accompagna le imprese agricole nei percorsi di innovazione e diversificazione delle attività. L’agriturismo rappresenta un settore strategico per il sistema agricolo regionale perché crea valore, rafforza la competitività delle aziende e contribuisce alla promozione delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia”, ha sottolineato Zannier.

L’obiettivo della Regione è quello di “favorire investimenti che coniughino qualità dell’accoglienza, sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Con questa misura vogliamo incentivare soluzioni innovative e compatibili con il paesaggio rurale, sostenendo un’offerta ricettiva sempre più attrattiva e in grado di generare nuove opportunità per le imprese agricole e per i territori”, ha concluso l’assessore Zannier.