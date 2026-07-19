Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 20 luglio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia prevede cielo da poco nuvoloso a variabile, con la possibilità di rovesci e temporali sparsi nel pomeriggio sulla zona montana. Successivamente i fenomeni potrebbero interessare anche le altre aree della regione. Non si esclude qualche temporale localmente anche forte.

Sulla costa al mattino e nuovamente verso sera soffierà Bora moderata, mentre nel corso della giornata prevarrà la brezza. Le temperature saranno comprese in pianura tra 19 e 22 gradi di minima e tra 29 e 32 gradi di massima. Sulla costa sono previste minime tra 21 e 24 gradi e massime tra 28 e 31 gradi. A 2000 metri la temperatura media sarà di 10 gradi, mentre a 1000 metri si attesterà sui 18 gradi.